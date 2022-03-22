Орлов про Зарему: «Пусть выступает в салонах красоты, рассказывает подружкам о футболе. Несерьезно сталкивать ее с людьми, которые отдали игре жизнь»

резко высказался о .

«Я хочу сказать про Зарему. Она в футбол не играла, не была тренером, не училась не тренера. Но ей хочется заниматься футбольной аналитикой.

Пусть она выступает в салонах красоты, рассказывает своим подружкам о футболе.

Несерьезно сталкивать ее с футбольной аналитикой и с теми людьми, которые отдали футболу жизнь и разбираются в нем по-настоящему. Это другой жанр.

Зарема недавно сказала: «Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фарм-клубами». Ну это из подвала от болельщиков «Спартака».

Она только лишь жена владельца клуба, но так много ей внимания уделяют. Она, наверное, счастлива, что ее упоминают.

Больше о ней говорить не будем», – сказал комментатор о жене владельца «Спартака» Леонида Федуна в эфире «Радио Зенит».

«Расширяйте лигу, пусть играют со своими фармами». Зарема – хейтер «Зенита»: постоянно язвит и колет соперника