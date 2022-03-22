Speedo разорвала контракт с Евгением Рыловым из-за того, что он принял участие в концерте-митинге в «Лужниках»

Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал контракт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым из-за того, что тот принял участие в концерте-митинге в Москве.

Концерт, посвященный десятилетию возвращения Крыма в состав России, прошел 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Мы можем подтвердить, что немедленно разорвали контракт с Рыловым после его участия в мероприятии в «Лужниках», – сообщили в Speedo.

В компании отметили, что деньги, зарезервированные для Рылова по спонсорскому контракту, будут отправлены в благотворительное агентство, которое помогает украинцам.

Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что начала расследование по поводу действий Рылова.

«Мы серьезно опечалены сообщениями о появлении Рылова на мероприятии в «Лужниках». Мы будем изучать этот вопрос», – отметили в FINA.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма