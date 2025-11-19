Милитао получил мышечную травму в товарищеском матче Бразилии с Тунисом

Эдер Милитао получил травму.

Эдер Милитао рискует пропустить ближайшую игру «Реал Мадрид ».

Как сообщает Marca, защитник получил травму и был заменен на 60-й минуте товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса .

В качестве причины называется мышечный дискомфорт. Уходя с поля, 27-летний футболист прихрамывал.

В этом сезоне Милитао сыграл за «Реал» в Ла Лиге 10 раз. 23 ноября мадридцы встретятся с «Эльче».

