Победы «Барсы» и «Ливерпуля», триумф Валиевой, поражение «Юве», нелепый матч в Португалии, Червоткин и Большунов в призах, феерия Латыпова и другие новости утра

1. В 13-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разнес «Саутгемптон» (4:0), «Арсенал» победил «Ньюкасл» (2:0).

2. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Коламбус» (6:3), тремя звездами матча стали три российских форварда «Блюз» – Павел Бучневич с 3 (2+1) очками, Иван Барбашев с дублем и Владимир Тарасенко с 3 (0+3) очками.

«Монреаль» был сильнее «Питтсбурга» (6:3), Романов впервые набрал 2 очка в НХЛ. «Флорида» без Бобровского уступила «Сиэтлу» (1:4), впервые в сезоне проиграв дома. Все результаты дня – здесь.

3. В 14-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома уступил «Аталанте» (0:1), Алексей Миранчук провел в запасе 6-й матч подряд. «Интер» на выезде был сильнее «Венеции» (2:0), «Фиорентина» без Кокорина уступила «Эмполи» (1:2).

4. Валиева победила на Гран-при России по фигурному катанию с тремя мировыми рекордами, Туктамышева – 2-я, Хромых – 3-я. Пять россиянок вышли в финал Гран-при, впервые в истории там выступят пять человек от одной страны.

Мишина и Галлямов выиграли Гран-при России среди пар, Павлюченко и Ходыкин – 2-е, Кадырова и Бальченко – 3-и. Синицина и Кацалапов были сильнее всех у танцевальных дуэтов, Скопцова и Алешин – 6-е, Худайбердиева и Базин – 8-е. Квителашвили стал лучшим у мужчин, Коляда – 2-й, Семененко – 6-й, Кондратюк – 8-й.

5. Сюрреалистическая история из Португалии. «Белененсеш» вдевятером вышел играть с «Бенфикой» из-за вспышки ковида, при этом у команды было аж 2 вратаря на поле, один играл на позиции защитника. В начале второго тайма абсурдный матч был прекращен при счете 7:0 в пользу «орлов». У хозяев осталось 6 игроков, и по правилам встречу пришлось завершить досрочно.

6. В 15-м туре чемпионата Испании «Барселона» в гостях справилась с «Вильярреалом» (3:1). Теперь у Хави в «Барсе» две победы в Ла Лиге и ничья в Лиге чемпионов, неплохой старт легенды.

7. Червоткин стал вторым в гонке на 15 км классикой на Кубке мира по лыжам в Руке, Большунов – 3-й, победил Нисканен. Карлссон выиграла классическую «разделку» на 10 км, Йохауг – 2-я, Сорина – 8-я, Ступак – 9-я.

8. В 16-м туре чемпионата России «Урал» сыграл вничью с «Сочи» (1:1), «Ростов» проиграл «Ахмату» (0:2), «Краснодар» в гостях поделил очки с «Химками» (3:3).

9. Давидова выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде, Нигматуллина – 5-я, Резцова – 8-я, Миронова – 25-я, Казакевич – 109-я. Лагрейд победил у мужчин, Тарьей Бо – 2-й, Латыпов – 7-й, Серохвостов – 15-й, Халили – 27-й, Логинов – 53-й.

Героем дня стал Эдуард Латыпов – 27-летний россиянин перепутал створы на финише, хотя перед этим он шел вторым, но из-за ошибки потерял много времени. Его объяснение: «Садился на спуск уставший, глаза красные, плохо видно. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал».

10. Руководство «Ювентуса», включая Аньелли и Недведа, под следствием. Их обвиняют в ложной отчетности, предварительно, были допущены фальсификации финансовой отчетности клуба на 50 миллионов евро. Никогда такого не было, и вот опять :)

11. НБА. «Финикс» обыграл в гостях «Бруклин» и продлил серию побед до 16, «Филадельфия», несмотря на 42+14 вернувшегося после коронавируса Эмбиида, уступила «Миннесоте» в овертайме и другие результаты.

12. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

13. Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу в 1-м раунде после удушающего и другие результаты боев на AMC Fight Nights 106.

14. Россия выиграла все три матча у Эквадора на Кубке Дэвиса. На очереди игры с Испанией.

15. Оказывается, Панарин бросил крагу в Маршанда после его слов про Россию: «Все россияне захотели бы вступиться за свою страну. Не я начал». Артемий оштрафован на максимальные 5 000 долларов за неспортивное поведение в игре с «Бостоном».

16. Россия не будет оспаривать в CAS серебро Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

17. В КХЛ «Барыс» уступил «Витязю» (1:3), «Северсталь» одержала победу в матче с «Торпедо» (3:1).

18. В 13-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде была сильнее «Вольфсбурга» (3:1) – Холанд забил в первом же матче после травмы, «Бавария» дома переиграла «Арминию» (1:0).

19. «Палмейрас» второй раз раз подряд выиграли Кубок Либертадорес, победив «Фламенго» в финале (2:1).

20. «Газпром» перечислил «СМП Рейсинг» Ротенберга миллиард рублей в 2020-м – больше годовых расходов. Есть такая информация.

Цитаты дня:

Спортивный агент Андрей Митьков: «На Олимпиаду-2022 поедут Валиева, Туктамышева и Щербакова. Говорят, решение принято и согласовано»

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