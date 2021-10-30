Гран-при России. Коляда, Семененко, Кондратюк, Томоно, Квителашвили, Риццо выступают с произвольными программами

Теги сборная России результаты Гран-при сборная Канады сборная Японии сборная Чехии сборная Италии Михал Бржезина мужское катание Гран-при России Михаил Коляда Кейдзи Танака Морис Квителашвили сборная Грузии Роман Садовский сборная Австралии Брендан Керри Маттео Риццо Казуки Томоно Евгений Семененко Камден Пулкинен Ника Эгадзе Марк Кондратюк Фигурное катание

27 ноября на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи мужчины выступают с произвольными программами. После короткой программы лидирует представитель Японии Казуки Томоно. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России (Rostelecom Cup)

Сочи, Россия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

После 4 фигуристов из 12

1. Маттео Риццо (Италия) – 250,47

2. Марк Кондратюк (Россия) – 231,88

3. Кейдзи Танака (Япония) – 229,75

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 210,17

Первая разминка 

5. Брендан Керри (Австралия) 

6. Евгений Семененко (Россия) – 14:16

Вторая разминка

7. Михал Бржезина (Чехия) 

8. Камден Пулкинен (США)

9. Михаил Коляда (Россия) – 14:47

10. Роман Садовский (Канада)

11. Морис Квителашвили (Грузия)

12. Казуки Томоно (Япония)

Положение после короткой программы

1. Казуки Томоно (Япония) – 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 95,37

3. Роман Садовский (Канада) – 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) – 84,48

5. Камден Пулкинен (США) – 83,47

6. Михал Бржезина (Чехия) – 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00

8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48

9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45

10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69

11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные