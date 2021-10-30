Гран-при России. Коляда, Семененко, Кондратюк, Томоно, Квителашвили, Риццо выступают с произвольными программами

27 ноября на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи мужчины выступают с произвольными программами. После короткой программы лидирует представитель Японии Казуки Томоно.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Сочи, Россия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
После 4 фигуристов из 12
1. Маттео Риццо (Италия) – 250,47
2. Марк Кондратюк (Россия) – 231,88
3. Кейдзи Танака (Япония) – 229,75
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 210,17
Первая разминка
5. Брендан Керри (Австралия)
6. Евгений Семененко (Россия) – 14:16
Вторая разминка
7. Михал Бржезина (Чехия)
8. Камден Пулкинен (США)
9. Михаил Коляда (Россия) – 14:47
10. Роман Садовский (Канада)
11. Морис Квителашвили (Грузия)
12. Казуки Томоно (Япония)
Положение после короткой программы
1. Казуки Томоно (Япония) – 95,81
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 95,37
3. Роман Садовский (Канада) – 84,59
4. Михаил Коляда (Россия) – 84,48
5. Камден Пулкинен (США) – 83,47
6. Михал Бржезина (Чехия) – 82,31
7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00
8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48
9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45
10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69
11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16
12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов