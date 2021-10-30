Гран-при России. Коляда, Семененко, Кондратюк, Томоно, Квителашвили, Риццо выступают с произвольными программами

27 ноября на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи мужчины выступают с произвольными программами. После короткой программы лидирует представитель Японии Казуки Томоно.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России ( )

Сочи, Россия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

После 4 фигуристов из 12

1. Маттео Риццо (Италия) – 250,47

2. Марк Кондратюк (Россия) – 231,88

3. Кейдзи Танака (Япония) – 229,75

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 210,17

Первая разминка

5. Брендан Керри (Австралия)

6. (Россия) – 14:16

Вторая разминка

7. Михал Бржезина (Чехия)

8. Камден Пулкинен (США)

9. Михаил Коляда (Россия) – 14:47

10. Роман Садовский (Канада)

11. Морис Квителашвили (Грузия)

12. Казуки Томоно (Япония)

Положение после короткой программы

1. Казуки Томоно (Япония) – 95,81

2. (Грузия) – 95,37

3. Роман Садовский (Канада) – 84,59

4. (Россия) – 84,48

5. Камден Пулкинен (США) – 83,47

6. (Чехия) – 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00

8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48

9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45

10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69

11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов