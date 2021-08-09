🥇 Мишина и Галлямов выиграли Гран-при России, Павлюченко и Ходыкин – 2-е, Кадырова и Бальченко – 3-и

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Сочи, Россия
Пары
Итоговый результат
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 226,98
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 212,59
3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 193,58
4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 186,16
5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 177,72
6. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 175,80
7. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 172,85
8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 163,80
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 153,34
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 138,68
3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 124,19
4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 121,19
5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 118,77
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 1112,93
7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 111,81
8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 105,27
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов