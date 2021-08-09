🥇 Мишина и Галлямов выиграли Гран-при России, Павлюченко и Ходыкин – 2-е, Кадырова и Бальченко – 3-и

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России (Rostelecom Cup)

Сочи, Россия

Пары

Итоговый результат

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 226,98

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 212,59

3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 193,58

4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 186,16

5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 177,72

6. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 175,80

7. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 172,85

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 163,80

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 153,34

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 138,68

3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 124,19

4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 121,19

5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 118,77

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 1112,93

7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 111,81

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 105,27

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов

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