«Палмейрас» 2-й раз подряд выиграли Кубок Либертадорес, победив «Фламенго» в финале (2:1)

В финале Кубка Либертадорес были сильнее (2:1).

Основное время на стадионе «Сентенарио» в Уругвае завершилось вничью, а в начале первого дополнительного тайма, на 95-й минуте, победный гол забил форвард .

«Палмейрас» в третий раз в истории и второй раз подряди стали обладателями трофея. В 2020-м в финале был обыгран другой бразильский клуб – «Сантос» (1:0). Еще одна победа была в 1999 году.

Кубок Либертадорес

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матча – московское.

Статистика Кубка Либертадорес