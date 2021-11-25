«Палмейрас» 2-й раз подряд выиграли Кубок Либертадорес, победив «Фламенго» в финале (2:1)

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В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» были сильнее «Фламенго» (2:1).

Основное время на стадионе «Сентенарио» в Уругвае завершилось вничью, а в начале первого дополнительного тайма, на 95-й минуте, победный гол забил форвард Дейверсон.

«Палмейрас» в третий раз в истории и второй раз подряди стали обладателями трофея. В 2020-м в финале был обыгран другой бразильский клуб – «Сантос» (1:0). Еще одна победа была в 1999 году.

Кубок Либертадорес

Финал

Палмейрас Бразилия – Фламенго Бразилия 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Рафаэл Вейга, 1:1 – 72 Габриэл Барбоза, 2:1 – 95 Дейверсон.
ПалмейрасУэвертон, Майке (Габриэл Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113), Зе Рафаэл (Данило, 82), Скарпа, Рафаэл Вейга (Дейверсон, 90), Данило (Патрик де Паула, 70), Дуду (Весли, 77), Рони.
ФламенгоДиего Алвес, Исла (Матеузиньо, 79), Давид Луиз, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 32), Эвертон Рибейро (Майкл Ричард, 63), Арао, де Арраскаэта (Витиньо, 111), Перейра (Педро, 111), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Кенеди, 90).
Предупреждения:
Родриго Кайо (65), Пикерес (67), Габриэл Барбоза (74), Гомес (74), де Арраскаэта (78), Мело (120).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матча – московское.

Статистика Кубка Либертадорес

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