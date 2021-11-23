Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» примет «Финикс», «Чикаго» встретится с «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Хьюстон Майами Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В субботу, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.

    «Бруклин» попытается прервать 15-матчевую победную серию «Финикса». «Чикаго» примет на своей площадке «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Филадельфия – Миннесота
    Дата проведения
    28 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Нью-Йорк
    Дата проведения
    28 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Финикс
    Дата проведения
    28 ноября, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Майами
    Дата проведения
    28 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Орландо
    Дата проведения
    28 ноября, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Шарлотт
    Дата проведения
    28 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Вашингтон
    Дата проведения
    28 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Новый Орлеан
    Дата проведения
    28 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Финикс» выиграл 15 матчей подряд и вернул свою душу

    Драфт НБА-2011: ожидание – слабейший в истории, реальность – Кайри, Кавай, Клэй и даже муж Хлои Кардашьян

    Энтони Эдвардс сделал самый непристойный данк года. Но его не засчитали

    Харден ставил Беверли в угол, а Гобер выгонял Фэйворса из-под кольца. Как партнеры влияют на броски друг друга

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные