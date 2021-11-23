НБА. «Бруклин» примет «Финикс», «Чикаго» встретится с «Майами» и другие матчи

В субботу, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.

попытается прервать 15-матчевую победную серию «Финикса». примет на своей площадке .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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