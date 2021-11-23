НБА. «Бруклин» примет «Финикс», «Чикаго» встретится с «Майами» и другие матчи

В субботу, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.
«Бруклин» попытается прервать 15-матчевую победную серию «Финикса». «Чикаго» примет на своей площадке «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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