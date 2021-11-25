Кубок Дэвиса. Россия – Эквадор. Рублев играет с Куирозом, Медведев встретится с Гомесом

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Стартовал финальный турнир Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут победители шести групп и два лучших вторых места.

Группы A и B играют в Мадриде, группы C и F – в Инсбруке, группы D и E – в Турине. Матчи в Инсбруке в связи с эпидемиологической ситуацией проходят без зрителей.

За сборную России, которая выступает на турнире под флагом ФТР, заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В третий день проходят матчи во всех группах.

Кубок Дэвиса

Мадрид, Испания – Инсбрук, Австрия – Турин, Италия

25 ноября – 5 декабря 2021

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  ESP RUS ECU Баланс Матчи Сеты
Испания x   3:0 1-0 3-0 6-2
Россия   x   0-0 0-0 0-0
Эквадор  0:3   0-1 0-3 2-6

 

Россия – Эквадор

Андрей Рублев (Россия) Роберто Куироз (Эквадор)
6:3|4:6|4:1
Дата проведения
27 ноября, 18.53
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Эмилио Гомес (Колумбия)
Дата проведения
27 ноября, 20.15
Онлайн матча

 

Аслан Карацев (Россия) / Андрей Рублев (Россия) Гонсало Эскобар (Эквадор) / Diego Hidalgo
Дата проведения
27 ноября, 21.00
Онлайн матча

Группа B

 

Команды  CAN KAZ SWE Баланс Матчи Сеты
Канада x   0:3 0-1 0-3 0-6
Казахстан   x 2:1 0-0 2-1 3-3
Швеция  3:0 1:2 x 1-0 4-2 9-4

 

Казахстан – Швеция – 2:1

Элиас Имер (Швеция) Михаил Кукушкин (Казахстан)
6:3|7:6
Дата проведения
27 ноября, 12.09
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Микаэль Имер (Швеция)
3:6|6:4|6:0
Дата проведения
27 ноября, 14.24
Онлайн матча

 

Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) Андре Горанссон (Швеция) / Роберт Линдстедт (Швеция)
6:3|6:3
Дата проведения
27 ноября, 16.39
Онлайн матча

Группа C

 

Команды  FRA GBR CZE Баланс Матчи Сеты
Франция x 1:2  2:1 1-1 3-3 6-8
Великобритания 2:1 x   1-0 2-1 4-2
Чехия 1:2   x 0-1 1-2 4-4

 

Франция – Великобритания – 1:2

Дэн Эванс (Великобритания) Адриан Маннарино (Франция)
7:5|6:4
Дата проведения
27 ноября, 12.08
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Артур Риндеркнеш (Франция)
6:2|7:6
Дата проведения
27 ноября, 14.28
Онлайн матча

 

Николя Маю (Франция) / Артур Риндеркнеш (Франция) Нил Скупски (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания)
6:1|6:4
Дата проведения
27 ноября, 17.11
Онлайн матча

 

Группа D

 

Команды CRO AUS HUN Баланс Матчи Сеты
Хорватия x 3:0    1-0 3-0 6-1
Австралия 0:3 x 1:1  0-1 1-4 4-9
Венгрия    1:1 x 0-0 1-1 3-3

 

Австралия – Венгрия – 1:1

Жомбор Пирош (Венгрия) Джон Миллман (Австралия)
4:6|6:4|6:3
Дата проведения
27 ноября, 12.10
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Мартон Фучович (Венгрия)
7:5|2:6|7:6
Дата проведения
27 ноября, 14.51
Онлайн матча

 

Алекс Болт (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) Fabian Marozsan / Жомбор Пирош (Венгрия)
6:3|6:7|4:1
Дата проведения
27 ноября, 18.27
Онлайн матча

 

Группа E

 

Команда  USA ITA COL Баланс Матчи Сеты
США x  1:2   0-1 1-2 2-4
Италия  2:1 x   1-0 2-1 4-2
Колумбия     x 0-0 0-0 0-0

 

Италия – Колумбия

Лоренцо Сонего (Италия) Николас Мейя (Колумбия)
Дата проведения
27 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
27 ноября, 21.00
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия) / Фабио Фоньини (Италия) Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия)
Дата проведения
27 ноября, 22.30
Онлайн матча

Группа F

 

Команды  SRB GER AUT Баланс Матчи Сеты
Сербия x   3:0 1-0 3-0 6-2
Германия   x   0-0 0-0 0-0
Австрия 0:3   x 0-1 0-3 2-6

 

Сербия – Германия

Филип Краинович (Сербия) Доминик Кепфер (Германия)
6:7|1:3
Дата проведения
27 ноября, 18.52
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
27 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) / Филип Краинович (Сербия) Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пуэц (Германия)
Дата проведения
27 ноября, 21.00
Онлайн матча

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