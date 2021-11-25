Кубок Дэвиса. Россия – Эквадор. Рублев играет с Куирозом, Медведев встретится с Гомесом

Стартовал финальный турнир Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут победители шести групп и два лучших вторых места.

Группы A и B играют в Мадриде, группы C и F – в Инсбруке, группы D и E – в Турине. Матчи в Инсбруке в связи с эпидемиологической ситуацией проходят без зрителей.

За сборную России, которая выступает на турнире под флагом ФТР, заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В третий день проходят матчи во всех группах.

Кубок Дэвиса

Мадрид, Испания – Инсбрук, Австрия – Турин, Италия

25 ноября – 5 декабря 2021

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда ESP RUS ECU Баланс Матчи Сеты Испания x 3:0 1-0 3-0 6-2 Россия x 0-0 0-0 0-0 Эквадор 0:3 x 0-1 0-3 2-6

Россия – Эквадор

Андрей Рублев (Россия) – Роберто Куироз (Эквадор)

6:3|4:6|4:1 Дата проведения 27 ноября, 18.53 Онлайн матча

Даниил Медведев (Россия) – Эмилио Гомес (Колумбия) Дата проведения 27 ноября, 20.15 Онлайн матча

Аслан Карацев (Россия) / Андрей Рублев (Россия) – Гонсало Эскобар (Эквадор) / Diego Hidalgo Дата проведения 27 ноября, 21.00 Онлайн матча

Группа B

Команды CAN KAZ SWE Баланс Матчи Сеты Канада x 0:3 0-1 0-3 0-6 Казахстан x 2:1 0-0 2-1 3-3 Швеция 3:0 1:2 x 1-0 4-2 9-4

Казахстан – Швеция – 2:1

Элиас Имер (Швеция) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

6:3|7:6 Дата проведения 27 ноября, 12.09 Онлайн матча

Александр Бублик (Казахстан) – Микаэль Имер (Швеция)

3:6|6:4|6:0 Дата проведения 27 ноября, 14.24 Онлайн матча

Андрей Голубев (Казахстан) / Александр Недовесов (Казахстан) – Андре Горанссон (Швеция) / Роберт Линдстедт (Швеция)

6:3|6:3 Дата проведения 27 ноября, 16.39 Онлайн матча

Группа C

Команды FRA GBR CZE Баланс Матчи Сеты Франция x 1:2 2:1 1-1 3-3 6-8 Великобритания 2:1 x 1-0 2-1 4-2 Чехия 1:2 x 0-1 1-2 4-4

Франция – Великобритания – 1:2

Дэн Эванс (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция)

7:5|6:4 Дата проведения 27 ноября, 12.08 Онлайн матча

Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнеш (Франция)

6:2|7:6 Дата проведения 27 ноября, 14.28 Онлайн матча

Николя Маю (Франция) / Артур Риндеркнеш (Франция) – Нил Скупски (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания)

6:1|6:4 Дата проведения 27 ноября, 17.11 Онлайн матча

Группа D

Команды CRO AUS HUN Баланс Матчи Сеты Хорватия x 3:0 1-0 3-0 6-1 Австралия 0:3 x 1:1 0-1 1-4 4-9 Венгрия 1:1 x 0-0 1-1 3-3

Австралия – Венгрия – 1:1

Жомбор Пирош (Венгрия) – Джон Миллман (Австралия)

4:6|6:4|6:3 Дата проведения 27 ноября, 12.10 Онлайн матча

Алекс де Минаур (Австралия) – Мартон Фучович (Венгрия)

7:5|2:6|7:6 Дата проведения 27 ноября, 14.51 Онлайн матча

Алекс Болт (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – Fabian Marozsan / Жомбор Пирош (Венгрия)

6:3|6:7|4:1 Дата проведения 27 ноября, 18.27 Онлайн матча

Группа E

Команда USA ITA COL Баланс Матчи Сеты США x 1:2 0-1 1-2 2-4 Италия 2:1 x 1-0 2-1 4-2 Колумбия x 0-0 0-0 0-0

Италия – Колумбия

Лоренцо Сонего (Италия) – Николас Мейя (Колумбия) Дата проведения 27 ноября, 20.30 Онлайн матча

Янник Синнер (Италия) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия) Дата проведения 27 ноября, 21.00 Онлайн матча

Симоне Болелли (Италия) / Фабио Фоньини (Италия) – Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия) Дата проведения 27 ноября, 22.30 Онлайн матча

Группа F

Команды SRB GER AUT Баланс Матчи Сеты Сербия x 3:0 1-0 3-0 6-2 Германия x 0-0 0-0 0-0 Австрия 0:3 x 0-1 0-3 2-6

Сербия – Германия

Филип Краинович (Сербия) – Доминик Кепфер (Германия)

6:7|1:3 Дата проведения 27 ноября, 18.52 Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) Дата проведения 27 ноября, 20.30 Онлайн матча