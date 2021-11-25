Кубок Дэвиса. Россия – Эквадор. Рублев играет с Куирозом, Медведев встретится с Гомесом

Стартовал финальный турнир Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут победители шести групп и два лучших вторых места.
Группы A и B играют в Мадриде, группы C и F – в Инсбруке, группы D и E – в Турине. Матчи в Инсбруке в связи с эпидемиологической ситуацией проходят без зрителей.
За сборную России, которая выступает на турнире под флагом ФТР, заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
В третий день проходят матчи во всех группах.
Кубок Дэвиса
Мадрид, Испания – Инсбрук, Австрия – Турин, Италия
25 ноября – 5 декабря 2021
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|ESP
|RUS
|ECU
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|3:0
|1-0
|3-0
|6-2
|Россия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Эквадор
|0:3
|x
|0-1
|0-3
|2-6
Россия – Эквадор
Группа B
|Команды
|CAN
|KAZ
|SWE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Канада
|x
|0:3
|0-1
|0-3
|0-6
|Казахстан
|x
|2:1
|0-0
|2-1
|3-3
|Швеция
|3:0
|1:2
|x
|1-0
|4-2
|9-4
Казахстан – Швеция – 2:1
6:3|6:3
Группа C
|Команды
|FRA
|GBR
|CZE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|1:2
|2:1
|1-1
|3-3
|6-8
|Великобритания
|2:1
|x
|1-0
|2-1
|4-2
|Чехия
|1:2
|x
|0-1
|1-2
|4-4
Франция – Великобритания – 1:2
6:1|6:4
Группа D
|Команды
|CRO
|AUS
|HUN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Хорватия
|x
|3:0
|1-0
|3-0
|6-1
|Австралия
|0:3
|x
|1:1
|0-1
|1-4
|4-9
|Венгрия
|1:1
|x
|0-0
|1-1
|3-3
Австралия – Венгрия – 1:1
6:3|6:7|4:1
Группа E
|Команда
|USA
|ITA
|COL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|1:2
|0-1
|1-2
|2-4
|Италия
|2:1
|x
|1-0
|2-1
|4-2
|Колумбия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
Италия – Колумбия
Группа F
|Команды
|SRB
|GER
|AUT
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Сербия
|x
|3:0
|1-0
|3-0
|6-2
|Германия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Австрия
|0:3
|x
|0-1
|0-3
|2-6
Сербия – Германия