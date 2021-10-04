Российская сторона не будет оспаривать в CAS серебро Дины Авериной на Олимпиаде в Токио («Матч ТВ»)

Российская сторона не будет обжаловать в Спортивном арбитражному суде (CAS) результаты Олимпийских игр года в художественной гимнастике.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники.

Для юридических разбирательств нужно было соблюсти временной регламент подачи иска, но российской стороне этого сделать не удалось.

На Олимпиаде в Токио-2020 россиянка уступила израильтянке Линой Ашрам 0,15 балла в борьбе за золото в личном многоборье. Аверина исполнила программы чисто, Ашрам в упражнении с лентой уронила предмет.

Еще одна россиянка в заняла четвертое место.

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