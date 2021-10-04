Российская сторона не будет оспаривать в CAS серебро Дины Авериной на Олимпиаде в Токио («Матч ТВ»)

Российская сторона не будет обжаловать в Спортивном арбитражному суде (CAS) результаты Олимпийских игр года в художественной гимнастике.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.
Для юридических разбирательств нужно было соблюсти временной регламент подачи иска, но российской стороне этого сделать не удалось.
На Олимпиаде в Токио-2020 россиянка Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам 0,15 балла в борьбе за золото в личном многоборье. Аверина исполнила программы чисто, Ашрам в упражнении с лентой уронила предмет.
Еще одна россиянка Арина Аверина в Токио заняла четвертое место.
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