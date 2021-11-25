Руководство «Юве», включая Аньелли и Недведа, под следствием. Их обвиняют в ложной отчетности

Президент , вице-президент туринского клуба и бывший спортивный директор попали под следствие, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Их подозревают в ложной отчетности. По предварительным данным, сезонах-2018/19-2020/21 были допущены фальсификации финансовой отчетности клуба на 50 миллионов евро.

Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» для получения необходимых для расследования документов. Специалисты финансовой и экономической полиции продолжают изучение документов.

Кроме того, изучается обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барселоны» в 2020 году. Тогда с точки зрения финансовой отчетности ценность трансфера составила около 50 миллионов евро для обоих клубов.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Как это работает?

