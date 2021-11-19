Спортивный агент Андрей Митьков: «На Олимпиаду-2022 поедут Валиева, Туктамышева и Щербакова. Говорят, решение принято и согласовано»

Спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что решение о том, кто из российских фигуристок поедет на Олимпиаду-2022, уже принято.

«Принесла сорока из высоких кабинетов... Точнее, даже лож. На Олимпиаду-2022 в поедут Валиева, Туктамышева, Щербакова. Говорят, что решение принято и согласовано со всеми, с кем только можно согласовать», – написал Митьков.

Отбор в команду на чемпионат Европы и Олимпийские игры пройдет на чемпионате России в конце декабря. Игры в Пекине состоятся с 4 по 22 февраля.

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