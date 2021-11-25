Чемпионат России. «Урал» примет «Сочи», «Краснодар» в гостях у «Химок», ЦСКА и «Зенит» сыграют в воскресенье

В 16-м туре РПЛ в субботу «Урал» примет «Сочи», «Краснодар» проведет гостевой матч с «Химками».
В воскресенье «Рубин» будет противостоять «Динамо», ЦСКА сыграет с «Зенитом».
В понедельник «Спартак» сыграет с «Уфой» на выезде, «Локомотив» – с тульским «Арсеналом».
16-й тур
- Дата проведения
- 27 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 27 ноября, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 28 ноября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 28 ноября, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 29 ноября, 17.00, «BetBoom Арена»
- Дата проведения
- 29 ноября, 19.00, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.