Чемпионат России. «Урал» примет «Сочи», «Краснодар» в гостях у «Химок», ЦСКА и «Зенит» сыграют в воскресенье

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В 16-м туре РПЛ в субботу «Урал» примет «Сочи», «Краснодар» проведет гостевой матч с «Химками».

В воскресенье «Рубин» будет противостоять «Динамо», ЦСКА сыграет с «Зенитом»

В понедельник «Спартак» сыграет с «Уфой» на выезде, «Локомотив» – с тульским «Арсеналом»

Чемпионат России

16-й тур

Урал – Сочи
Дата проведения
27 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Ростов
Дата проведения
27 ноября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Химки – Краснодар
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Нижний Новгород – Крылья Советов
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Динамо
Дата проведения
28 ноября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
28 ноября, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Спартак
Дата проведения
29 ноября, 17.00, «BetBoom Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Локомотив
Дата проведения
29 ноября, 19.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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