Чемпионат России. «Урал» примет «Сочи», «Краснодар» в гостях у «Химок», ЦСКА и «Зенит» сыграют в воскресенье

В 16-м туре РПЛ в субботу примет , проведет гостевой матч с «Химками».

В воскресенье будет противостоять , сыграет с .

В понедельник сыграет с «Уфой» на выезде, – с тульским .

Чемпионат России

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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