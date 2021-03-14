Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Колонья и Клэбо пробегут гонку на 15 км классикой

27 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжам пройдет мужская гонка классическим стилем с раздельного старта.

мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 12.15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

22. Александр Бессмертных (Россия)

29. Ристоматти Хакола (Финляндия)

31. Клеман Парисс (Франция)

32. Калле Халварссон (Швеция)

33. Эрик Валнес (Норвегия)

39. Андрей Ларьков (Россия)

40. (Россия)

42. (Швейцария)

44. Иван Якимушкин (Россия)

46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

48. (Норвегия)

50. Артем Мальцев (Россия)

52. Пол Гульберг (Норвегия)

54. (Россия)

56. Франческо де Фабиани (Италия)

58. Илья Семиков (Россия)

62. Ииво Нисканен (Финляндия)

64. Эндрю Масгрейв (Великобритания)

66. Эмиль Иверсен (Норвегия)

68. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

70. Александр Большунов (Россия)

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Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке