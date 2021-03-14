Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Колонья и Клэбо пробегут гонку на 15 км классикой

27 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжам пройдет мужская гонка классическим стилем с раздельного старта.
Кубок мира по лыжным гонкам
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
15 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 12.15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
22. Александр Бессмертных (Россия)
29. Ристоматти Хакола (Финляндия)
31. Клеман Парисс (Франция)
32. Калле Халварссон (Швеция)
33. Эрик Валнес (Норвегия)
39. Андрей Ларьков (Россия)
40. Сергей Устюгов (Россия)
42. Дарио Колонья (Швейцария)
44. Иван Якимушкин (Россия)
46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
48. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
50. Артем Мальцев (Россия)
52. Пол Гульберг (Норвегия)
54. Алексей Червоткин (Россия)
56. Франческо де Фабиани (Италия)
58. Илья Семиков (Россия)
62. Ииво Нисканен (Финляндия)
64. Эндрю Масгрейв (Великобритания)
66. Эмиль Иверсен (Норвегия)
68. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
70. Александр Большунов (Россия)
Лыжи возвращаются! Что за неприятности у Большунова, зачем Клэбо отращивает волосы и как их стычка на ЧМ изменила правила?
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке