Черчесов готов вернуться в сборную России или возглавить Польшу до стыков: «Если предложат – да, согласен»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу РФС квалификация ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов вернуться к работе в случае предложений вернуться в российскую национальную команду или возглавить сборную Польши

Команды сыграют между собой в стыковых матчах в борьбе за место на ЧМ-2022. 

– Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польши, согласитесь?

– Во-первых, у нее есть тренер. А, во-вторых, если предложат – да.

– А если РФС захочет вернуть в нашу национальную команду?

– Тоже да, – сказал Черчесов. 

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 годы. На ЧМ-2018 под его руководством команда дошла до 1/4 финала. 

В Польше он работал с «Легией» (сезон-2015/16) и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны. 

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