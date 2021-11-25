Черчесов готов вернуться в сборную России или возглавить Польшу до стыков: «Если предложат – да, согласен»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов вернуться к работе в случае предложений вернуться в российскую национальную команду или возглавить сборную Польши.

Команды сыграют между собой в стыковых матчах в борьбе за место на ЧМ-2022.

– Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польши, согласитесь?

– Во-первых, у нее есть тренер. А, во-вторых, если предложат – да.

– А если захочет вернуть в нашу национальную команду?

– Тоже да, – сказал Черчесов.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 годы. На ЧМ-2018 под его руководством команда дошла до 1/4 финала.

В Польше он работал с «Легией» (сезон-2015/16) и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.