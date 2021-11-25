Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Валенсия» принимает «Райо Вальекано», «Сельта» против «Алавеса»

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15-й тур Ла Лиги начался матчем между «Атлетиком» и «Гранадой» (2:2). 

В субботу «Валенсия» примет «Райо Вальекано», «Барселона» проведет гостевой матч с «Вильярреалом»

В воскресенье «Атлетико» сыграет на выезде с «Кадисом», «Реал» дома будет противостоять «Севилье». 

Завершится тур в понедельник матчем «Осасуна»«Эльче».

Чемпионат Испании

15-й тур

Алавес – Сельта 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
27 ноября, 16.00, «Мендисорроса»
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Голы:
0:1 – 11 Санти Мина, 1:1 – 21 Хоселу.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс, Мойя, Лум, Мендес, Хоселу, Риоха.
СельтаДитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Тапия, 56), Мендес (Солари, 56), Бельтран, Нолито (Серви, 46), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 66).
Предупреждения:
Дуарте (32), Лежен (38), Мендес (50), Агиррегабириа (57).

Валенсия – Райо Вальекано
Дата проведения
27 ноября, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
ВаленсияСиллессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон, Васс, Гедеш, Дуро, Элдер Кошта.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес, Комесанья, Оскар Валентин, Гвардиола, Паласон.

Мальорка – Хетафе
Дата проведения
27 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

Вильярреал – Барселона
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Бетис – Леванте
Дата проведения
28 ноября, 16.00, «Бенито Вильямарин»
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Эспаньол – Реал Сосьедад
Дата проведения
28 ноября, 18.15, «RCDE Стэдиум»
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Кадис – Атлетико
Дата проведения
28 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
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Реал Мадрид – Севилья
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Осасуна – Эльче
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эль-Садар»
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Атлетик – Гранада 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Сан-Мамес»
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Голы:
1:0 – 10 Рауль Гарсия, 1:1 – 25 Мачис, 1:2 – 34 Молина, 2:2 – 76, автогол Луиш Машимиану.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Печа, 78), Дани Гарсия (Саррага, 59), Венседор, Рауль Гарсия, Сансет (Уильямс, 60), Уильямс, Муниаин.
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини, Херман Санчес (Абрам, 45), Торренте, Эскудеро, Рочина (Этеки, 66), Гоналон, Монторо, Молина, Суарес, Мачис (Нева, 54).
Предупреждения:
Монторо (40), Саррага (62), Херман Санчес (77).
Удаление:
Мартинес (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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