Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Валенсия» принимает «Райо Вальекано», «Сельта» против «Алавеса»

15-й тур Ла Лиги начался матчем между «Атлетиком» и «Гранадой» (2:2).
В субботу «Валенсия» примет «Райо Вальекано», «Барселона» проведет гостевой матч с «Вильярреалом».
В воскресенье «Атлетико» сыграет на выезде с «Кадисом», «Реал» дома будет противостоять «Севилье».
Завершится тур в понедельник матчем «Осасуна» – «Эльче».
15-й тур
- Дата проведения
- 27 ноября, 16.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 0:1 – 11 Санти Мина, 1:1 – 21 Хоселу.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс, Мойя, Лум, Мендес, Хоселу, Риоха.
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Сельта –
Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Тапия, 56), Мендес (Солари, 56), Бельтран, Нолито (Серви, 46), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 66).
- Предупреждения:
- Дуарте (32), Лежен (38), Мендес (50), Агиррегабириа (57).
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.15, «Месталья»
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Валенсия –
Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон, Васс, Гедеш, Дуро, Элдер Кошта.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес, Комесанья, Оскар Валентин, Гвардиола, Паласон.
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 28 ноября, 16.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 28 ноября, 18.15, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Сан-Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 10 Рауль Гарсия, 1:1 – 25 Мачис, 1:2 – 34 Молина, 2:2 – 76, автогол Луиш Машимиану.
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Печа, 78), Дани Гарсия (Саррага, 59), Венседор, Рауль Гарсия, Сансет (Уильямс, 60), Уильямс, Муниаин.
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Гранада –
Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес (Абрам, 45), Торренте, Эскудеро, Рочина (Этеки, 66), Гоналон, Монторо, Молина, Суарес, Мачис (Нева, 54).
- Предупреждения:
- Монторо (40), Саррага (62), Херман Санчес (77).
- Удаление:
- Мартинес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.