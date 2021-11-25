Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Валенсия» принимает «Райо Вальекано», «Сельта» против «Алавеса»

15-й тур Ла Лиги начался матчем между и «Гранадой» (2:2).

В субботу примет , проведет гостевой матч с .

В воскресенье «Атлетико» сыграет на выезде с , дома будет противостоять «Севилье».

Завершится тур в понедельник матчем – .

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15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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