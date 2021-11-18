«У Роналду одна цель – взять больше «Золотых мячей», чем Месси, за карьеру. Он мне говорил». Главред France Football о награде

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«У Роналду есть только одна цель – завершить карьеру, взяв больше «Золотых мячей», чем Месси. И я знаю об этом, потому что Криштиану говорил мне об этом.
Деньги здесь ни при чем, это всего лишь трофей. Получить один – означает занять место в истории.
Думаю, если вы смотрели на статистику Месси и Роналду, то увидели, что они всегда много забивают в сентябре и октябре, когда идет голосование. Это не совпадение», – сказал Ферре.
Сейчас у Месси 6 «Золотых мячей» – это рекорд. У Роналду пять таких наград.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.