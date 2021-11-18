«У Роналду одна цель – взять больше «Золотых мячей», чем Месси, за карьеру. Он мне говорил». Главред France Football о награде

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался о соперничестве и .

«У Роналду есть только одна цель – завершить карьеру, взяв больше , чем Месси. И я знаю об этом, потому что Криштиану говорил мне об этом.

Деньги здесь ни при чем, это всего лишь трофей. Получить один – означает занять место в истории.

Думаю, если вы смотрели на статистику Месси и Роналду, то увидели, что они всегда много забивают в сентябре и октябре, когда идет голосование. Это не совпадение», – сказал Ферре.

Сейчас у Месси 6 «Золотых мячей» – это рекорд. У Роналду пять таких наград.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.