🥇 Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при России, Скопцова и Алешин – 6-е, Худайбердиева и Базин – 8-е

Российские фигуристы Виктория Синицина и победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России ( )

Сочи, Россия

Танцы на льду

Итоговый результат

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 211,72

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 203,71

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 191,40

4. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 189,94

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 187,62

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 180,93

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 177,88

8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 177,51

Произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,91

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,15

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 115,01

4. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 114,00

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,90

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 108,98

7. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 106,46

8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 106,45

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов