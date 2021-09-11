🥇 Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при России, Скопцова и Алешин – 6-е, Худайбердиева и Базин – 8-е

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Сочи, Россия
Танцы на льду
Итоговый результат
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 211,72
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 203,71
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 191,40
4. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 189,94
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 187,62
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 180,93
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 177,88
8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 177,51
Произвольный танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 124,91
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,15
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 115,01
4. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 114,00
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,90
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 108,98
7. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 106,46
8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 106,45
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов