Гран-при России. Валиева, Туктамышева, Хромых, Хендрикс, Белл выступят с произвольными программами

27 ноября на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России ( )

Сочи, Россия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19.10 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Ева Лотта Киибус (Эстония)

2. Екатерина Куракова (Польша)

3. Ольга Микутина (Австрия)

4. Виктория Сафонова (Беларусь)

5. Екатерина Рябова (Азербайджан)

6. Рино Мацуике (Япония)

Вторая разминка

7. Луна Хендрикс (Бельгия)

8. (Россия) – 20:19

9. Маделин Скиза (Канада)

10. Мэрайя Белл (США)

11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:43

12. Камила Валиева (Россия) – 20:51

Положение после короткой программы

1. (Россия) – 87,42

2. (Россия) – 80,10

3. (США) – 69,37

4. Маделин Скиза (Канада) – 67,49

5. Майя Хромых (Россия) – 64,72

6. Луна Хендрикс (Бельгия) – 64,44

7. Рино Мацуике (Япония) – 62,98

8. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,87

9. Виктория Сафонова (Беларусь) – 58,19

10. Ольга Микутина (Австрия) – 57,09

11. Екатерина Куракова (Польша) – 56,43

12. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 49,26

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов