Рангник возглавит «МЮ», «Локо» разгромлен в ЛЕ, пенальти в пользу «Спартака» признан ошибочным, тренер Ильин отказался надеть маску в суде и другие новости утра

1. «Локомотив» дома разгромно проиграл «Лацио» (0:3) и потерял шансы на плей-офф Лиги Европы. Железнодорожники уже 16 матчей не могут выиграть в еврокубках, да и при Гиздоле дела не очень ладятся – лишь 2 победы в 8 играх. Теперь «Локо» нужно обыгрывать «Марсель» в гостях для выхода в стыки Лиги конференций, иначе никакой евровесны.

Несмотря на неудачу «Локомотива», в целом еврокубковая неделя для России сложилась хорошо: благодаря победе «Спартака» и ничьей «Зенита» сократилось отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА, а отрыв от Украины увеличился.

2. Результат матча с «Лацио» затмила другая новость о «Локомотиве»: Ральф Рангник согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» на 6 месяцев, после чего станет консультантом клуба. Говорят, что немец отклонил первое предложение «МЮ», но принял улучшенные условия. Специалист уже в Англии, «Локомотив» объявит о его уходе в «МЮ» в пятницу днем.

При этом вся команда руководителя по спорту и развитию «Локо» останется в московском клубе. Хоть что-то приятное для «Локомотива», ведь компенсацию за уход Рангника клуб не получит.

3. В других матчах дня в Лиге Европы «Монако» Головина одолел «Реал Сосьедад», «Байер» Лунева обыграл «Селтик», «Вест Хэм» победил «Рапид». Также «Лестер» обыграл «Легию», и теперь в группе C все очень запутанно – «Спартак» идет вторым с 7 очками перед последним туром, «Лестер» лидирует с 8 баллами, у «Наполи» – 7, у «Легии» – 6.

4. КХЛ. СКА победил «Ак Барс» в гостях, «Магнитка» отыгралась с 0:4 и обыграла минское «Динамо», «Салават» уступил «Витязю» и другие результаты.

5. ЭСК РФС признала, что арбитр Сухой ошибся, назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком». Также ошибочным было признано удаление Мурило в матче «Локомотив» – «Ахмат».

6. В Лиге конференций «Рома» разгромила «Зарю», «Кайрат» уступил «Базелю». Но интереснее всего было в Словении – местная «Мура» сумела обыграть «Тоттенхэм», забив на 94-й минуте последним ударом в матче. Это первое поражение «шпор» при Конте.

7. Пишут, что арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака», но могут купить акции ЦСКА.

8. Визенсартер выиграла спринт на Кубке IBU, Шевченко – 4-я, Буртасова – 9-я, Дербушева – 18-я, Гореева – 34-я, Носкова – 47-я, Гербулова – 68-я. У мужчин победу в спринте одержал Фрацшер, Томшин – 5-й, Поварницын – 9-й, Бабиков – 12-й, Мухамедзянов – 13-й, Стрельцов – 62-й.

9. Несколько трансферных новостей. «ПСЖ» и Зидан ведут переговоры о работе со следующего сезона. При этом Зизу не хочет работать под контролем Леонардо, ему нужна свобода действий. У Миранчука есть предложения от «Зенита», «Дженоа» и «Торино», пишут в Италии. ЦСКА хочет продать Бистровича зимой.

10. Заслуженный тренер по плаванию Александр Ильин отказался надеть маску в зале суда, заседание отложили. Теперь к его обвинениям добавилась часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

11. Правительство Австралии рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине.

12. В баскетбольной Евролиге ЦСКА победил «Баварию», «Зенит» на выезде уступил «Панатинаикосу». Другие результаты – здесь.

13. «МЮ» поддержит ЛГБТ в играх с «Челси» и «Арсеналом». Капитаны выйдут в радужных повязках, на трибуне Фергюсона будет баннер ЛГБТ-фанатов.

14. Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин планирует стать владельцем команды «Формулы-1». Тем временем за «Хаас», который спонсирует «Уралкалий» Мазепина, на тестах новичков в Абу-Даби выступит россиянин Роберт Шварцман.

15. WADA сверит список российских спортсменов, претендующих на участие в Олимпиаде-2022, с базой данных LIMS.

16. Роналду, Месси, Левандовски, Салах и Бензема – претенденты на приз игроку года Globe Soccer Awards. Гвардиола, Манчини, Тухель, Саутгейт, Флик могут выиграть награду тренеру года.

17. Два американских саночника не выступят на Кубке мира в России из-за запрета Минобороны США.

18. В первый день финального турнира Кубка Дэвиса Франция обыграла Чехию, Швеция – Канаду, Хорватия – Австралию.

Цитаты дня.

Комбаров о том, что «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита»: «Так и есть. «Спартак» рубится, а «Зенит» еле-еле играет с «Мальме»

«Мы играем как дерьмо! Какого хрена? Надо показать характер!» Роналду в перерыве матча «Юве» с «Порту» в прошлой ЛЧ

Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»

Джейми Каррагер: «Месси, Мбаппе и Неймар – пассажиры. «ПСЖ» не выиграет ЛЧ»

Журова о том, что российских конькобежцев не пустили в США: «Начинают делить на страны третьего мира и цивилизованные. Не стоит проводить соревнования в Америке»

Президент «Баварии»: «Вакцинация – решение каждого, но это способ вернуться к нормальной жизни. Пытаемся убедить игроков»

Станислав Черчесов: «Выход на ЧМ и Евро – государственный вопрос. Поэтому и говорил, что не имею права уходить с поля боя»

Рафаэл ван дер Варт: «Роналду борется. А Месси иногда ходит пешком по полю. Ему не стыдно?»

Терещенко о России: «Проблем полно. Дело не в Путине? 100%, никто никогда не будет доволен государством, просто надо жить по закону»