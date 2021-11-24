Лучано Спаллетти: «В России есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А есть «Спартак»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вновь высказался о «Спартаке» после двух поражений от московского клуба в Лиге Европы.

«Я был в России, там работают серьезные и порядочные люди. Там есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в Европе.

А есть «Спартак», который считает, что может делать все, что захочет. Этим он отличается от других российских клубов.

Оскорбления наносятся лично, а не в твиттере. Если ты хочешь что-то сказать, то ты идешь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так», – сказал Спаллетти.

«Надо было по лысине дать». У Спаллетти и Витории разные версии о непожатой руке. За Руя игроки, Каррера и Тихонов

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