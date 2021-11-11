Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «Челси» и «МЮ» сыграют в воскресенье

В 13-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном».
В воскресенье «Манчестер Сити» будет противостоять «Вест Хэму», а завершится тур матчем «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
13-й тур
- Дата проведения
- 27 ноября, 15.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 28 ноября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 ноября, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 28 ноября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 28 ноября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.