Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «Челси» и «МЮ» сыграют в воскресенье

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Норвич Сити Саутгемптон Лестер Бернли Брайтон Брентфорд Футбол

В 13-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном»

В воскресенье «Манчестер Сити» будет противостоять «Вест Хэму»,  а завершится тур матчем «Челси»«Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

13-й тур

Арсенал – Ньюкасл
Дата проведения
27 ноября, 15.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

Норвич – Вулверхэмптон
Дата проведения
27 ноября, 18.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Астон Вилла
Дата проведения
27 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Ливерпуль – Саутгемптон
Дата проведения
27 ноября, 18.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

Брайтон – Лидс
Дата проведения
27 ноября, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Сити – Вест Хэм
Дата проведения
28 ноября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Лестер – Уотфорд
Дата проведения
28 ноября, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Брентфорд – Эвертон
Дата проведения
28 ноября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
28 ноября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
28 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные