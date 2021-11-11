Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «Челси» и «МЮ» сыграют в воскресенье

В 13-м туре АПЛ в субботу примет , сыграет с .

В воскресенье будет противостоять , а завершится тур матчем – .

Чемпионат Англии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ