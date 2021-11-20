Пять россиянок вышли в финал Гран-при по фигурному катанию. Впервые в истории там выступят пять человек от одной страны

Теги сборная России рекорды Финал Гран-при по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сборная Японии женское катание Каори Сакамото Анна Щербакова Алена Косторная Камила Валиева Майя Хромых Фигурное катание

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию. 

Впервые в истории в Финале Гран-при выступят пять представительниц одной страны. 

Кроме россиянок, в финале выступит фигуристка из Японии Каори Сакамото. 

Финал Гран-при пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

В чем идея пронзительной программы Валиевой? Тайна бабочки и минимум три сюжета – за три минуты

Гонка фигуристок за олимпийские путевки: у Щербаковой две победы, но к катанию вопросы, а Косторная в поисках тройного акселя

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные