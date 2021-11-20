Пять россиянок вышли в финал Гран-при по фигурному катанию. Впервые в истории там выступят пять человек от одной страны

Российские фигуристки , , , Майя Хромых и вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию.

Впервые в истории в Финале Гран-при выступят пять представительниц одной страны.

Кроме россиянок, в финале выступит фигуристка из Японии Каори Сакамото.

пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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