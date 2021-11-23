«Спартак» вновь обыграл «Наполи», «Сити», «Реал» и «ПСЖ» – в плей-офф ЛЧ, Бензема получил условный срок, Карасев назначен на ЦСКА – «Зенит» и другие новости утра

1. Дубль Александра Соболева принес «Спартаку» 2-ю победу над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Красно-белые обошли команду Спаллетти в таблице. Кроме того, эта победа стала первой для «Спартака» за 8 матчей. Из плохих новостей: Соболев и Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора желтых карточек.

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти расстроился и не стал пожимать руку Рую Витории после игры. Позже он заявил, что Витория не поприветствовал его перед матчем, тренер «Спартака» это опроверг.

2. В Лиге чемпионов определились еще несколько участников плей-офф. «Ман Сити», «ПСЖ», «Реал», «Интер» и – неожиданно – «Спортинг» вышли в 1/8 финала, а дортмундская «Боруссия», проиграв лиссабонцам на выезде, выступит в Лиге Европы. По-настоящему жарко в группе B: «Ливерпуль» давно в следующем раунде, а вот за второе место за тур до конца до сих пор претендуют все остальные участники квартета– «Милан», «Атлетико» и «Порту». Все результаты дня – тут.

3. Форвард «Реала» Карим Бензема приговорен к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро по делу о шантаже Вальбуэна.

4. Сергей Карасев обслужит матч ЦСКА – «Зенит» и другие назначения судей на 16-й тур РПЛ.

5. КХЛ. «Динамо» одолело «Трактор» в овертайме, ЦСКА проиграл «Северстали», «Авангард» уступил «Адмиралу».

6. Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник не заинтересован в работе в «МЮ». Он хочет продолжить развивать проект в «Локо». Зато среди кандидатов есть Унаи Эмери. «ПСЖ» отклонил запрос «МЮ» по Почеттино, а Зидан отказал парижанам. Также в Манчестер не хотят ехать Луис Энрике и Хулен Лопетеги.

7. Роман Абрамович выиграл суд о клевете у издателя книги «Люди Путина». В ней утверждается, что он купил «Челси» по требованию президента.

8. В Катаре на 32 часа арестовали двух журналистов, освещавших условия труда рабочих-мигрантов на объектах ЧМ-2022.

9. НХЛ. Три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» (6:3), капитан «Кэпс» делит 27-е место по очкам в истории лиги с Лефлером. «Миннесота» одолела «Нью-Джерси» (3:2 Б), «Рейнджерс» взяли верх над «Айлендерс» (4:1). Другие результаты – здесь.

10. Несовершеннолетних спортсменов олимпийской сборной России освободят от вакцинации. В списке будут три фигуристки.

11. Российский теннисист Даниил Медведев заработал $7,5 млн призовых в 2021-м, Рублев – 3,3 млн, Карацев – в 3,5 раза больше, чем до этого за всю карьеру.

12. КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило, полученную в матче с «Ахматом».

13. Бывшему спортивному директору «Тамбова» Павла Худякова грозит до 10 лет тюрьмы за хищение государственных средств. Ему предъявят обвинения по 6 уголовным делам.

14. Антонио Конте запретил сливочное масло в «Тоттенхэме»: «Он подчеркнул важность контроля процента жира в теле».

15. НБА. «Бостон» проиграл «Бруклину», «Голден Стэйт» разобрался с «Филадельфией». Остальные результаты – здесь.

16. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в клуб из Катара или России зимой.

17. Йозуа Киммих и Эрик-Максим Шупо-Мотинг сдал положительные тесты на коронавирус. Оба игрока «Баварии» ранее отказывались от вакцинации.

Цитаты дня.

Геннадий Орлов: «Ловрен – легионер, который просто играет за зарплату. Он бесстрастно выступает, не капитанит»

Николай Валуев: «Давайте отменим лимит, будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим»

Гендиректор «Зенита» об 1:1 с «Мальме»: «Удивляет, когда неоднократного чемпиона Швеции сравнивают с аутсайдерами РПЛ. Посмотрите, какая сильная сборная у шведов»

Вальбуэна о деле Бензема: «Сборная не поддержала меня. Считаю это позором, ведь я жертва. Раньше Ле Гре лизал мои бутсы»

«Уничтожил на поле и за его пределами». «Спартак» выложил реакцию Витории на отказ Спаллетти пожать руку