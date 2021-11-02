Ничьи «Спартака» и «Локо» в Лиге Европы, 740-й гол Овечкина, допинг Ничушкина, Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости утра

1. «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, Селихов отразил удар Варди с пенальти на 75-й минуте. Красно-белые продлили серию без побед до 5 матчей (3 ничьих и 2 поражения), а в группе ЛЕ «Спартак» идет последним.

«Локомотив» поделил очки с «Галатасараем» в Турции (1:1). Московский клуб не побеждает в еврокубках уже 15 матчей подряд – 10 поражений, 5 ничьих. «Локо» тоже занимает последнее место в группе ЛЕ.

Конкуренты «Спартака» и «Локомотива» также провели свои матчи, как и остальные команды в Лиге Европы. «Рома» Жозе Моуринью снова не выиграла у норвежского «Буде-Глимт» в Лиге конференций, а «Тоттенхэм» в первом матче при Антонио Конте победил «Витесс» (3:2).

2. Нападающему «Колорадо» Валерию Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за положительную допинг-пробу, взятую перед Олимпиадой-2014 в Сочи. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков указал на поддельную допинг-пробу россиянина в 2019-м, игроку предложили признаться – он бы получил бан на два года вместо четырех. 26-летний хоккеист готов судиться с WADA.

3. «Аль-Садд» не хочет отпускать тренера Хави в «Барселону» бесплатно, его отступные вроде бы равны 5 миллионам евро. Хотя сообщалось, что о назначении 41-летнего каталонца в «Барсу» объявят в пятницу.

4. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Флориде» (4:5 ОТ), Овечкин забил 740-й гол в карьере – до Бретта Халла осталась всего 1 шайба. «Торонто» обыграл «Тампу» (2:1 ОТ), несмотря на 32 сэйва Василевского, «Калгари» уступил «Далласу» (3:4 ОТ), несмотря на 1+1 в исполнении Задорова. Все результаты дня – здесь.

5. Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, за ним идут 3 гольфиста (!), включая Тайгера Вудса. Криштиану Роналду – 5-й, Флойд Мейвезер-младший, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Михаэль Шумахер и Роджер Федерер – в топ-10.

6. В КХЛ «Магнитка» на выезде проиграла «Локомотиву» (2:3), «Ак Барс» уступил «Сибири» (0:2), СКА проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ). «Северсталь» выиграла 8-й матч подряд и установила клубный рекорд в лиге.

7. ЦСКА проиграл «Фенербахче» (82:91) в Евролиге, УНИКС в гостях уступил «Виллербану»(82:85).

8. Медведев, Джокович, Зверев, Рууд, Хуркач, Фриц вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

9. НБА. «Бостон» обыграл «Майами» на выезде и другие результаты.

10. Россиянки взяли золото в эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, Чимрова победила на 200 м баттерфляем и другие результаты.

11. Щербакова упала с четверного лутца на тренировке перед Гран-при Италии, Хромых – с двух четверных тулупов, Самодурова катала программу без прыжков. Трусова возобновила тренировки на льду, она выступала на Гран-при США с травмой ноги.

12. Осинькин из «Крыльев Советов» признан лучшим тренером РПЛ в октябре, Агаларова из «Уфы» назвали лучшим игроком, а гол хавбека «Арсенала» Кангва в ворота «Зенита» выбрали лучшим за месяц.

13. «Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на Така, Кребса и два драфт-пика. «Голден Найтс» разрешат Джеку операцию, которую еще не делали игрокам НХЛ, восстановление займет 3-5 месяцев. Словак Мариан Габорик завершил карьеру, он выиграл Кубок Стэнли и набрал 815 очков в 1035 матчах в НХЛ.

14. Владельца клуба НБА «Финикса» Роберта Сарвера обвиняют в расизме и женоненавистничестве.

15. Конный спорт будет исключен из программы современного пятиборья к Олимпиаде 2028 года.

Цитаты дня:

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