«Зенит» сгорел в Турине, Роналду тащит «МЮ», «Бавария» и «Юве» – в плей-офф ЛЧ, холдингу «Сити» нужен «Спартак», матчи РПЛ в Москве под угрозой, жеребьевка Кубка России и другие новости

1. «Зенит проиграл «Ювентусу» в Турине – 2:4. Лео Бонуччи забил в свои, а Артем Дзюба вышел со скамейки и ассистировал Азмуну, но это не помогло: Дибала положил два (в том числе перебил пенальти), еще по голу соорудили Мората и Кьеза.

Команда Семака не потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шансы довольно призрачны, так как «Челси» взял три очка с «Мальме». «Зенит» идет на 3-м месте в группе с 3 очками, у «Челси» 9 баллов, у «Мальме» – 0.

2. Криштиану Роналду опять украл вечер у остальных участников ЛЧ, сделав дубль с «Аталантой» (2:2) и вытащив «МЮ» из пропасти на 92-й минуте. У португальца 139-й гол в ЛЧ и 127-й – в «Юнайтед» (по этому показателю он обошел нынешнего тренера команды, между прочим).

«Барселона» не без труда увезла три очка из Киева (помог гол Фати), а «Бавария» дежурно не заметила соперника, забив 5 мячей «Бенфике». Роберт Левандовски проводил свой 100-й матч в ЛЧ и по такому случаю оформил хет-трик. Все результаты дня – здесь.

«Ювентус» и «Бавария» первыми вышли в плей-офф ЛЧ.

3. Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», хочет приобрести около 20% акций «Спартака».

4. Появилась информация, что Роспотребнадзор запретил проводить матч РПЛ «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Пишут, что под угрозой также игра «Спартак» – «Локомотив». РПЛ пытается изменить ситуацию.

5. Во вторник прошла жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России. «Зенит» на этой стадии примет КАМАЗ, «Спартак» сыграет с «Кубанью», а ЦСКА – с «Сочи». Все пары – тут.

6. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой НХЛ в октябре. У россиянина 15 (9+6) очков в 8 играх.

7. Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм», контракт с ним подписан до 2023 года.

8. Лионель Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Лейпцига». Сообщается, что аргентинец пропустит несколько игр, его беспокоит колено.

9. «Динамо» хочет обменять нападающего Вадима Шипачева, так как недовольно его игрой. Также клуб готов к трейдам Войнова и Педана. Руководство пока опровергает, но реальная причина желания расстаться с лидерами может заключаться в наличии у клуба серьезных долгов. Кроме того, стало известно, что «Динамо» не рассчиталось с лучшим снайпером КХЛ прошлого сезона Яшкиным.

10. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Микаэля Имера на «Мастерсе» в Париже и вышел во второй круг.

11. КХЛ. «Магнитка» выиграла у СКА (у команды Воробьева 23 победы в 25 матчах сезона), «Локомотив» уступил «Торпедо» в гостях, ЦСКА обыграл «Автомобилист».

12. Петр Ян за победу на UFC 267 заработал 282 тысячи долларов, Махачев – 131 тысячу.

13. НХЛ. «Миннесота» одолела «Оттаву» (5:4 ОТ), Капризов наконец-то прервал безголевую серию из 8 матчей, забив в овертайме. Все результаты дня – здесь.

14. НБА. «Даллас» Дончича уступил «Майами» Батлера и другие результаты.

15. РУСАДА ищет нового гендиректора через сайт HeadHunter.

Цитаты дня.

«Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на пидорасов». Игрок сборной Украины Беседин об ЛГБТ

Георгий Джикия: «Я против полной отмены лимита. Низкий уровень игроков – главная проблема. Это связано с неконкурентной средой»

Тириль Экхофф: «Юрлова невероятно милая. Но обычно у россиянок чрезвычайно сучий взгляд. Я просто пугаюсь»

Андрей Назаров о «Спартаке»: «Почему Зарему никто не послушал? Как можно было привезти тренера, который не говорит на русском?»

Губерниев о словах Беседина про ЛГБТ: «Теперь не должно быть Элтона Джона, нужно стереть наследие Меркьюри? Он предлагает концлагеря или что?»

Клопп о геях в футболе: «За 30 лет у меня не было команды, в раздевалке которой это стало бы проблемой»

Даниил Уткин: «Не будет лимита – приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно»

Георгий Черданцев: «Это «Спартак» должен покупать «Сити» в идеальном мире. «Спартак» – история футбола XX века, а у «Сити» какая история?»