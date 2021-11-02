💥 «Лестер» – «Спартак». 1:1 – Мозес и Амарти забили, Селихов отразил удар с пенальти

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) на выезде.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили и Дэниэл Амарти, а вратарь отразил удар Джейми Варди с пенальти на 75-й минуте.

с 4 очками замыкает группу C. У 5 баллов, у «Легии» – 6, у «Наполи» – 7.

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