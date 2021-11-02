💥 «Лестер» – «Спартак». 1:1 – Мозес и Амарти забили, Селихов отразил удар с пенальти

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Sports.ru Лестер Виктор Мозес Александр Селихов Дэниэл Амарти Футбол

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) на выезде.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили Виктор Мозес и Дэниэл Амарти, а вратарь Александр Селихов отразил удар Джейми Варди с пенальти на 75-й минуте.

«Спартак» с 4 очками замыкает группу C. У «Лестера» 5 баллов, у «Легии» – 6, у «Наполи» – 7.

Таблицы Лиги Европы

Лестер Англия – Спартак Россия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 51 Мозес, 1:1 – 58 Амарти.
ЛестерШмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Бертран (Лукман, 58), Тилеманс, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 58), Ихеаначо, Дака (Варди, 71).
СпартакСелихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Кутепов, 90), Зобнин, Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Умяров, 77), Соболев (Бакаев, 77).
Предупреждения:
Соболев (59), Тилеманс (66), Мозес (74).

Статистика Лиги Европы

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