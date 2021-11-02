💥 «Лестер» – «Спартак». 1:1 – Мозес и Амарти забили, Селихов отразил удар с пенальти

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) на выезде.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
По голу забили Виктор Мозес и Дэниэл Амарти, а вратарь Александр Селихов отразил удар Джейми Варди с пенальти на 75-й минуте.
«Спартак» с 4 очками замыкает группу C. У «Лестера» 5 баллов, у «Легии» – 6, у «Наполи» – 7.
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Бертран (Лукман, 58), Тилеманс, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 58), Ихеаначо, Дака (Варди, 71).
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Спартак –
Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Кутепов, 90), Зобнин, Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Умяров, 77), Соболев (Бакаев, 77).