«Локомотив» не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд – 10 поражений, 5 ничьих

сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб продлил серию без побед в еврокубках до 15 матчей.

В последний раз «Локо» побеждал в сентябре 2019 года – в гостевом матче с «Байером» (2:1), когда командой руководил .

С тех пор железнодорожники под руководством Семина, и потерпели 10 поражений и 5 раз сыграли вничью в Лиге чемпионов и .

25 ноября «Локо» дома сыграет с «Лацио», а 9 декабря – в гостях с «Марселем».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.