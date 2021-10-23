Владельца «Финикса» Роберта Сарвера обвиняют в расизме и женоненавистничестве

Журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал большую статью с обвинениями владельца «Финикса» Роберта Сарвера в расизме и женоненавистничестве.
В статье собрано множество эпизодов, дающих представление о неподобающем поведении, которое Сарвер демонстрировал с момента покупки «Санз» в 2004 году. Интервью с более чем 70 бывшими и нынешними сотрудниками описывает токсичную, а иногда и враждебную рабочую атмосферу под руководством Сарвера.
По словам многочисленных свидетелей, среди которых бывший главный тренер команды Эрл Уотсон, Сарвер неоднократно использовал в офисе расистские выражения.
Сотрудники клуба называют поведение Сарвера неуместным и женоненавистническим. Однажды владелец «Финикса» показал сотрудникам фотографию своей жены в бикини и рассказал, как она занималась с ним оральным сексом.
По словам сотрудников, владелец клуба создавал среду, в которой они чувствовали себя его собственностью. Однажды он задал одной из сотрудниц вопрос, «владеет» ли он ею, чтобы определить, работает ли она в клубе.
«Уровень женоненавистничества и расизма переходит все границы. Для владельца клуба это позор», – сказал один из совладельцев «Санз» о Сарвере.
По словам адвокатов Сарвера, владелец «Финикса» полностью отрицает обвинения.
Ранее инсайдер ESPN Джордан Шульц сообщил, что руководство НБА готовится выдвинуть серьезные обвинения против Сарвера. Владелец «Санз» и «Меркьюри» подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах.
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