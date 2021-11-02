«Ливерпуль» и «Аякс» в плей-офф ЛЧ, победы «Реала», «Сити» и «Интера», матчи РПЛ в Москве разрешили, Хави не отпускают в «Барсу», Кузнецов может сыграть на ОИ и другие новости

1. Лига чемпионов в среду подарила еще несколько ярких матчей. «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (2:0) и во втором матче (причем у мадридцев опять было удаление), «Реал» благодаря дублю Бензема победил «Шахтер» (2:1), «Милан» с трудом сохранил шансы на плей-офф ЛЧ, добившись ничьей с «Порту» (1:1) и взяв первое очко в этом розыгрыше, «РБ Лейпциг» вырвал ничью в игре с «ПСЖ» (2:2) на 92-й, а «Аякс» в гостях победил оставшуюся вдесятером «Боруссию» (3:1). Все результаты дня – тут.

«Ливерпуль» и «Аякс» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «Лейпциг» и «Бешикташ» на лигочемпионскую весну уже не претендуют.

2. Матчи «Спартак» – «Локо» и «Динамо» – «Краснодар» пройдут в Москве при 30% зрителей с QR-кодами. РПЛ подтвердила, что Роспотребнадзор разрешил проведение игр.

3. Гендиректор «Аль-Садда» заявил, что клуб намерен удержать Хави. Ранее писали, что тренер уйдет в «Барсу» бесплатно.

4. Утвержден список кандидатов в сборную России на Олимпиаду-2022. В составе 599 спортсменов из 13 видов спорта. При этом Минспорта России включило 14-летнюю Самоделкину в список кандидатов на Олимпиаду-2022. Фигуристка не проходит на Игры из-за возрастного ценза.

5. Ярослав Ракицкий, Клаудиньо, Гамид Агаларов, Чиди Эджуке и Матео Кассьерра – претенденты на приз игроку октября в РПЛ. Семак, Гиздоль, Березуцкий, Федотов и Осинькин поборются за звание тренера месяца.

6. КХЛ. «Авангард» проиграл «Нефтехимику», «Салават» обыграл «Амур», «Трактор» победил «Адмирал».

7. В среду на «Мастерсе» в Париже Андрей Рублев уступил Тэйлору Фрицу, Карен Хачанов – Григору Димитрову, а Даниил Медведев прошел Илью Ивашко.

8. Матч «Спартак» – «Локомотив» будет судить Иван Сиденков и другие назначения 14-го тура РПЛ.

9. У форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова есть шансы сыграть на Олимпийских играх-2022. Об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

10. Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи. Сейчас форвард «ПСЖ» не играет из-за травмы.

11. «Вегас» и «Калгари» – главные претенденты на форварда «Баффало» Джека Айкела. Оба клуба согласны на то, чтобы он сделал операцию, которую хочет.

12. Унаи Эмери объявил, что останется в «Вильярреале». Теперь Хау – основной кандидат на пост тренера «Ньюкасла».

13. НХЛ. «Каролина» одержала 9-ю победу подряд со старта сезона, Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи. Другие результаты – здесь.

14. НБА. «Бруклин» победил «Атланту», «Голден Стэйт» играет с «Шарлотт». Остальные результаты – здесь.

15. Участие защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче с «Лестером» под вопросом. У него небольшой ушиб.

16. Экс-теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии. Из-за этого в соцсети Weibo заблокировали слово «теннис».

17. Колесников и Кирпичникова выиграли золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Чикуновой – серебро, у Каменевой – бронза.

Цитаты дня.

Экс-судья Николаев о пенальти «Юве»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы такие давать перебивать. В игре «Баварии» с «Бенфикой» не перебивали»

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«Месси не выглядит счастливым в «ПСЖ». Он даже не тень себя образца «Барсы». Экс-игрок каталонцев Эредиа о Лео