«Я против иностранного капитала в «Спартаке». Еще переименуют клуб в Moscow City и перекрасят в бело-голубые цвета». Президент Федерации гандбола России о CFG

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Сергей Шишкарев ФГР Матч ТВ деньги Футбол

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался против приобретения акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

«У меня когда-то были взаимоотношения [с Аль-Мубараком], но ко мне сейчас не обращались. Так что к нынешней истории с арабскими инвесторами в «Спартаке» я отношения не имею. Я противник этого, считаю, что «Спартак» в моем понимании из детства, юности и зрелости – это народная команда, она должна быть российской.

Да, деньги не пахнут, но мы понимаем, что и чемпионат Европы, и еврокубки показали, что деньги это не все в футболе. «ПСЖ» с таким составом и такой стоимостью игроков вчера сыграл только вничью в Лиге чемпионов с «Лейпцигом», у которого бюджет в 10 раз меньше.

Я против вхождения иностранного капитала в «Спартак». Мне кажется, если правильно сформулировать задачу, если Леонид Арнольдович [Федун] пошел на такой шаг, то можно собрать пул российских инвесторов, которые с удовольствием вложились бы в «Спартак».

Это могут быть 5-10-15 серьезных российских бизнесменов, для которых «Спартак» не пустой звук, которые с удовольствием вложили бы деньги и, самое главное, новые принципы спортивного управления, и вытащили бы футбольный клуб на те былые высоты, на которых мы в свое время его видели и полюбили.

Кто знает, что будет, если придут шейхи. Может, сделают из «Спартака» экспериментальный клуб и будет еще хуже. Я не знаю конкретных условий. Но в России точно есть деньги на профессиональный спорт, на такой клуб, как «Спартак».

Это же не проект отдельно взятого человека в отдельно взятом городе. Например, условного Шишкарева в условном «Черноморце» в Новороссийске.

«Спартак» – команда всей страны, которую продолжают любить миллионы болельщиков, в одной Москве их сотни тысяч. И замыкать их на арабский капитал? Это будет не «Спартак». Еще и переименуют потом клуб в Moscow City и перекрасят в бело-голубые цвета», – сказал Шишкарев.

Сергей Шишкарев: «Теме переименования гандбольного «Спартака» в ЦСКА посветили неоправданно много внимания. Команда не замечает шелухи вокруг этого»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные