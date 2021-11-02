«Я против иностранного капитала в «Спартаке». Еще переименуют клуб в Moscow City и перекрасят в бело-голубые цвета». Президент Федерации гандбола России о CFG

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался против приобретения акций холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

«У меня когда-то были взаимоотношения [с Аль-Мубараком], но ко мне сейчас не обращались. Так что к нынешней истории с арабскими инвесторами в «Спартаке» я отношения не имею. Я противник этого, считаю, что «Спартак» в моем понимании из детства, юности и зрелости – это народная команда, она должна быть российской.

Да, деньги не пахнут, но мы понимаем, что и чемпионат Европы, и еврокубки показали, что деньги это не все в футболе. «ПСЖ» с таким составом и такой стоимостью игроков вчера сыграл только вничью в Лиге чемпионов с «Лейпцигом», у которого бюджет в 10 раз меньше.

Я против вхождения иностранного капитала в «Спартак». Мне кажется, если правильно сформулировать задачу, если Леонид Арнольдович [Федун] пошел на такой шаг, то можно собрать пул российских инвесторов, которые с удовольствием вложились бы в «Спартак».

Это могут быть 5-10-15 серьезных российских бизнесменов, для которых «Спартак» не пустой звук, которые с удовольствием вложили бы деньги и, самое главное, новые принципы спортивного управления, и вытащили бы футбольный клуб на те былые высоты, на которых мы в свое время его видели и полюбили.

Кто знает, что будет, если придут шейхи. Может, сделают из «Спартака» экспериментальный клуб и будет еще хуже. Я не знаю конкретных условий. Но в России точно есть деньги на профессиональный спорт, на такой клуб, как «Спартак».

Это же не проект отдельно взятого человека в отдельно взятом городе. Например, условного Шишкарева в условном «Черноморце» в Новороссийске.

«Спартак» – команда всей страны, которую продолжают любить миллионы болельщиков, в одной Москве их сотни тысяч. И замыкать их на арабский капитал? Это будет не «Спартак». Еще и переименуют потом клуб в Moscow City и перекрасят в бело-голубые цвета», – сказал Шишкарев.

Сергей Шишкарев: «Теме переименования гандбольного «Спартака» в ЦСКА посветили неоправданно много внимания. Команда не замечает шелухи вокруг этого»