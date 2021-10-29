Ангелина Мельникова: «После золота Токио-2020 мы были в центре внимания. Но прошло два месяца, и ты уже никому не нужен. Ноль»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о внимании после победы в командном многоборье на -2020 в Токио.

– В России не показали ЧМ ни по одному каналу. Это в команде между спортсменами как-то обсуждалось?

– Да, конечно, реакция была — и у нас, и у тренеров, и у родителей, и просто у знакомых. Неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры, и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы. За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно.

А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир.

– Как вы себе объясняете отсутствие интереса у российских телеканалов к виду спорта, принесшему столько медалей России на Олимпиаде?

– Я понятия не имею. Единственная версия, которую я слышала, — не успели купить права на трансляцию. Но, как говорится, было бы желание.

– При этом чемпионат мира все равно обсуждали, хотя и скорее в негативном ключе — в связи с вашим серебром в вольных упражнениях.

– Да, это, кстати, довольно-таки обидно, потому что все обсуждали не медаль, которую я выиграла, а медаль, которую я проиграла. И теперь вместо того, чтобы наслаждаться победой, я попала в какую-то яму негатива.

У меня изначально не было особенных эмоций на этот счет. Все видели, что произошло, мы просто-напросто опоздали с подачей протеста. По правилам, на это есть всего четыре минуты. Возможно, если бы подали, исход был бы другим. Так что мне больше досадно за то, что мы даже не попытались побороться за оценку. Было бы менее обидно, если бы успели, но протест отклонили, – сказала Мельникова.

Почему на самом деле у Мельниковой забрали золото ЧМ и как провалился наш протест? Разобрались вместе с Ангелиной