Видеотрансляция матча «Галатасарай» – «Локомотив». 1:0 – Фегули забил. Есть текстовый онлайн и аудиотрансляция!

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы играет на выезде с .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Ее можно посмотреть на нашем сайте. 👇

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