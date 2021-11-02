Видеотрансляция матча «Галатасарай» – «Локомотив». 1:0 – Фегули забил. Есть текстовый онлайн и аудиотрансляция!

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» играет на выезде с «Галатасараем».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Ее можно посмотреть на нашем сайте. 👇
Кроме того, доступна аудиотрансляция игры. 🎧
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 43 Фегули.
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Галатасарай –
Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули, Актюркоглу, Чикылдэу, Моруцан, Кутлу, Дервишоглу.
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Локомотив –
Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека, Рыбчинский, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).