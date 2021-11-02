Видеотрансляция матча «Галатасарай» – «Локомотив». 1:0 – Фегули забил. Есть текстовый онлайн и аудиотрансляция!

Теги Локомотив Галатасарай Лига Европы УЕФА Sports.ru Софиан Фегули Футбол

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» играет на выезде с «Галатасараем».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Ее можно посмотреть на нашем сайте. 👇

Кроме того, доступна аудиотрансляция игры. 🎧

Галатасарай Турция – Локомотив Россия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
4 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 43 Фегули.
ГалатасарайМуслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули, Актюркоглу, Чикылдэу, Моруцан, Кутлу, Дервишоглу.
ЛокомотивГильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека, Рыбчинский, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).
Предупреждения:
Йедлин (8), Ненахов (14), Едвай (37).

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