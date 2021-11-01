Щербакова упала с четверного лутца на тренировке перед Гран-при Италии, Хромых – с двух четверных тулупов, Самодурова катала программу без прыжков

Российские фигуристки Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова провели тренировку перед этапом Гран-при в Турине. Фигуристки исполняли произвольные программы.
Щербакова в прокате упала с четверного лутца, после чего чисто исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, два двойных акселя, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.
Хромых допустила падения на двух четверных тулупах, исполнила каскад тройной сальхов – тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип (степ-аут) и каскад тройной лутц – ойлер – двойной сальхов.
Самодурова катала программу без прыжков.
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