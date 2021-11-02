Гвардиола о Роналду: «Один из лучших игроков в истории. Голевая машина»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

«Я не видел матч «Юнайтед» с «Аталантой», но я собираюсь все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют, чтобы понять, насколько они хороши.

У них есть один из лучших игроков в истории, голевая машина.

Некоторые расстроились, когда я назвал игру с «Брюгге» более важной, чем матч с «МЮ». Сейчас самая важная игра – с «Юнайтед», – сказал испанский специалист.

«Горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 6 ноября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные