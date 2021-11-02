Гвардиола о Роналду: «Один из лучших игроков в истории. Голевая машина»

Главный тренер высоко отозвался о форварде перед матчем с .

«Я не видел матч «Юнайтед» с «Аталантой», но я собираюсь все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют, чтобы понять, насколько они хороши.

У них есть один из лучших игроков в истории, голевая машина.

Некоторые расстроились, когда я назвал игру с «Брюгге» более важной, чем матч с «МЮ». Сейчас самая важная игра – с «Юнайтед», – сказал испанский специалист.

«Горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 6 ноября.