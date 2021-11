Конный спорт будет исключен из программы современного пятиборья к Олимпиаде 2028 года

Конный спорт будет исключен из программы современного пятиборья к Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в .

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Решение было принято после скандала на Олимпиаде в Токио, когда немецкий тренер Ким Райзнер ударила кулаком коня, на котором выступала Анника Шлой. Позднее тренера дисквалифицировали за жестокое обращение с животным.

После инцидента правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA – «Люди за этичное обращение с животными») призвала Международный олимпийский комитет (МОК) исключить все соревнования по конному спорту из программы Игр.

Изменения вступят в силу после Игр-2024 в Париже, но до Олимпиады-2028. Конкур будет заменен другой дисциплиной.