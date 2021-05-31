Ничушкин готов судиться с WADA из-за возможной дисквалификации за допинг («Р-Спорт»)

Нападающий Валерий Ничушкин готов юридически доказывать свою невиновность в связи с положительной допинг-пробой в преддверии Олимпиады-2014.

Ранее стало известно, что хоккеист может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

« не собирается признавать свою вину в том, чего не совершал.

Игрок готов судиться с WADA из-за возможной дисквалификации», – сообщил источник «Р-Спорт».

По информации «Матч ТВ», Ничушкин пока не получил документы по своему делу от WADA. ФХР также ожидает в скором времени получить уведомление по игроку.