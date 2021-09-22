«Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте». Команда Тутберидзе отреагировала на предложение Жулина и Тарасовой

В инстаграме команды тренера опубликована картинка, посвященная тому, что важно уступать место в общественном транспорте пожилым людям.

Ранее тренер заявил, в фигурном катании, возможно, следует ставить дополнительные оценки за возраст фигуристок: «Такая система будет мотивировать продолжать карьеры. Туктамышева – пример для других».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала предложение Жулина.

«Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте», – говорится на картинке в инстаграме команды Тутберидзе.