«Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте». Команда Тутберидзе отреагировала на предложение Жулина и Тарасовой

Теги Татьяна Тарасова Александр Жулин Этери Тутберидзе Фигурное катание

В инстаграме команды тренера Этери Тутберидзе опубликована картинка, посвященная тому, что важно уступать место в общественном транспорте пожилым людям. 

Ранее тренер Александр Жулин заявил, в фигурном катании, возможно, следует ставить дополнительные оценки за возраст фигуристок: «Такая система будет мотивировать продолжать карьеры. Туктамышева – пример для других».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала предложение Жулина. 

«Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте», – говорится на картинке в инстаграме команды Тутберидзе. 

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