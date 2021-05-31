«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на Така, Кребса и два драфт-пика

«Баффало» обменял форварда в «Вегас», сообщает экс-нападающий «Сэйбрс» Эндрю Питерс.

Информацию подтвердил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

По данным Дрегера, «Сэйбрс» получат форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также драфт-пик первого раунда драфта-2022 и выбор в третьем раунде в 2023 году.

«Вегас» также получит драфт-пик третьего раунда драфта-2023.

Ранее лишил Айкела статуса капитана команды. Между клубом и хоккеистом были разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска, от которой страдает игрок.

Айкел настроен на операцию по замене диска на искусственный. Ранее сообщалось, что согласен на это условие. «Баффало» же выступал против такого варианта, поскольку ни один из игроков, выступавших в , прежде не проходил подобную процедуру.

Контракт 25-летнего американца с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.