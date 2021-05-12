Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, Роналду – 5-й, Леброн, Месси, Шумахер, Федерер – в топ-10

Издание Sportrico, которое специализируется на спортивном бизнесе, составило рейтинг из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен.

Рейтинг доходов от Sportico составлен на основе бесед с инсайдерами, собственных исследований и данных других медиа, включая Forbes. Заработок каждого спортсмена формируют зарплата, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

Sportico включил доходы в игровые годы и после завершения карьеры до 1 июня 2021 года. Что касается гольфиста Альберта Палмера и баскетболиста Кобе Брайанта, их заработок рассчитан до момента смерти.

В топ-25 вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил 25,5 млрд долларов. Общая сумма в рейтинге ниже скорректирована с учетом инфляции.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов:

1. (баскетбол) – 2,62 млрд долларов

2. (гольф) – 2,1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,5 млрд

4. (гольф) – 1,38 млрд

5. (футбол) – 1,24 млрд

6. (бокс) – 1,2 млрд

7. (баскетбол) – 1,17 млрд

8. (футбол) – 1,14 млрд

9. (автогонки) – 1,13 млрд

10. (теннис) – 1,12 млрд

11. (гольф) – 1,08 млрд

12. (футбол) – 1,05 млрд

13. (баскетбол) – 930 млн

14. (баскетбол) – 870 млн

15. Грег Норман (гольф) – 815 млн

16. Майк Тайсон (бокс) – 775 млн

17. (бейсбол) – 650 млн

18. (бокс) – 630 млн

19. (баскетбол) – 625 млн

20. (автогонки) – 620 млн

21. Неймар (футбол) – 615 млн

22. (автогонки) – 595 млн

23. (бокс) – 580 млн

24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – 570 млн

25. (бейсбол) – 555 млн