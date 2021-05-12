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    Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, Роналду – 5-й, Леброн, Месси, Шумахер, Федерер – в топ-10

    Теги ПСЖ Майкл Джордан Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Майк Тайсон Флойд Мейвезер-младший Оскар Де Ла Хойя Мэнни Пакьяо Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Чикаго Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил премьер-лига Англия Лионель Месси Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Роджер Федерер НБА рейтинги Кевин Дюрэнт Тайгер Вудс Неймар НФЛ Джефф Гордон Пейтон Мэннинг Фил Микельсон Алекс Родригес Дерек Джитер Джек Никлаус деньги Футбол

    Издание Sportrico, которое специализируется на спортивном бизнесе, составило рейтинг из 25 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен.

    Рейтинг доходов от Sportico составлен на основе бесед с инсайдерами, собственных исследований и данных других медиа, включая Forbes. Заработок каждого спортсмена формируют зарплата, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

    Sportico включил доходы в игровые годы и после завершения карьеры до 1 июня 2021 года. Что касается гольфиста Альберта Палмера и баскетболиста Кобе Брайанта, их заработок рассчитан до момента смерти.

    В топ-25 вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил 25,5 млрд долларов. Общая сумма в рейтинге ниже скорректирована с учетом инфляции.

    Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов:

    1. Майкл Джордан (баскетбол) – 2,62 млрд долларов

    2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,1 млрд

    3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,5 млрд

    4. Джек Никлаус (гольф) – 1,38 млрд

    5. Криштиану Роналду (футбол) – 1,24 млрд

    6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – 1,2 млрд

    7. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,17 млрд

    8. Лионель Месси (футбол) – 1,14 млрд

    9. Михаэль Шумахер (автогонки) – 1,13 млрд

    10. Роджер Федерер (теннис) – 1,12 млрд

    11. Фил Микельсон (гольф) – 1,08 млрд

    12. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,05 млрд

    13. Кобе Брайант (баскетбол) – 930 млн

    14. Шакил О′Нил (баскетбол) – 870 млн

    15. Грег Норман (гольф) – 815 млн

    16. Майк Тайсон (бокс) – 775 млн

    17. Алекс Родригес (бейсбол) – 650 млн

    18. Мэнни Пакьяо (бокс) – 630 млн

    19. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 625 млн

    20. Льюис Хэмилтон (автогонки) – 620 млн

    21. Неймар (футбол) – 615 млн

    22. Джефф Гордон (автогонки) – 595 млн

    23. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – 580 млн

    24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – 570 млн

    25. Дерек Джитер (бейсбол) – 555 млн

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