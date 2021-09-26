Чимрова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Каменевой – серебро, у Морозова – бронза

В Казани проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.
Россиянка Светлана Чимрова выиграла золото на дистанции 200 метров баттерфляем, Мария Каменева взяла серебро на 100 м комплексом, Владимир Морозов – бронзу на 50 м вольным стилем.
Плавание
Чемпионат Европы на короткой воде
Казань, Россия
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова (Россия) — 2.04,97
2. Хелена Бах (Дания) — 2.05,02
3. Илария Бьянки (Италия) — 2.05,43
100 м, комплекс
1. Алицья Тхош (Польша) – 57,82
2. Мария Каменева (Россия) – 57,83
3. Сара Шестрем (Швеция) – 58,05
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Себастьян Сабо (Венгрия) – 20,72
2. Лоренцо Дзаццери (Италия) – 20,84
3. Владимир Морозов (Россия) – 20,95