Чимрова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Каменевой – серебро, у Морозова – бронза

В Казани проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

Россиянка выиграла золото на дистанции 200 метров баттерфляем, Мария Каменева взяла серебро на 100 м комплексом, Владимир Морозов – бронзу на 50 м вольным стилем.

Плавание

Чемпионат Европы на короткой воде

Казань, Россия

Женщины

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова (Россия) — 2.04,97

2. Хелена Бах (Дания) — 2.05,02

3. (Италия) — 2.05,43

100 м, комплекс

1. Алицья Тхош (Польша) – 57,82

2. Мария Каменева (Россия) – 57,83

3. Сара Шестрем (Швеция) – 58,05

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Себастьян Сабо (Венгрия) – 20,72

2. Лоренцо Дзаццери (Италия) – 20,84

3. Владимир Морозов (Россия) – 20,95