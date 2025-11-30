Бевеев о «Балтике» на 4-м месте в РПЛ: «Это мотивация от диванных экспертов, что мы должны посыпаться. Хочется показать, что на нас можно смотреть с другой стороны»

Мингиян Бевеев о 4-м месте «Балтики» в РПЛ: это мотивация от диванных экспертов.

Защитник «Балтики » Мингиян Бевеев рассказал о мотивации команды. Клуб из Калининграда занимает четвертое место в Мир РПЛ, набрав 32 очка в 17 матчах.

«Это мотивация от экспертов простых или диванных, что когда-то мы должны посыпаться. Для нас это мотивация, для всей команды. Показать людям, что можно на нас смотреть с другой стороны.

Повторить путь «Лестера»? Не знаю, посмотрим в конце сезона. Если бы я не верил, то в футбол бы не играл. Хочется вериться в лучшее», – добавил Бевеев.

Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»