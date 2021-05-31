Губерниев о допинге у Ничушкина: «На хрена принимал тестостерон? Может, у него не стоял? На хоккей, например»

Комментатор высказался о том, что у нападающего была выявлена положительная допинг-проба, взятая перед Олимпиадой-2014.

«Не удивлен, что подобные истории всплывают спустя длительное время.

Уверен, такое будет еще не раз, с определенной периодичностью, ведь в 2013-м году ко всем нам действительно были вопросы.

Потом это все переросло в снежный ком, добавилась политика и так далее, но в этом случае я совсем не удивлен.

Единственное, если это правда, хочу у него спросить – а на хрена он это делал? Зачем он принимал тестостерон?

В хоккей стал лучше играть из-за этого? Были проблемы с физподготовкой, что ли? Или, может, у него не стоял? На хоккей, например.

Что касается предстоящих Игр и его там участия, то он, конечно, один из основных игроков, поэтому что тут говорить. Но, к слову, о потере для сборной – не надо допинг жрать, это первое.

Если человек попался на допинге, то это никакая не потеря. Вряд ли ему это подсыпали, правда?» – заявил Губерниев.

Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года. Игрок готов судиться с WADA.