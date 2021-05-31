Родченков указал на поддельную допинг-пробу Ничушкина в 2019-м. Игроку предложили признаться – он бы получил бан на два года вместо четырех («Р-Спорт»)

Появились подробности ситуации с положительной допинг-пробой нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, которая была взята перед Олимпиадой-2014.
Сообщается, что хоккеист может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA.
Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную.
Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех», – сообщил источник «Р-Спорт».