Родченков указал на поддельную допинг-пробу Ничушкина в 2019-м. Игроку предложили признаться – он бы получил бан на два года вместо четырех («Р-Спорт»)

Появились подробности ситуации с положительной допинг-пробой нападающего Валерия Ничушкина, которая была взята перед Олимпиадой-2014.

Сообщается, что хоккеист может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории .

« несколько дней назад получил письмо от WADA.

Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед допинг-пробу как поддельную.

Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех», – сообщил источник «Р-Спорт».