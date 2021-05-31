Родченков указал на поддельную допинг-пробу Ничушкина в 2019-м. Игроку предложили признаться – он бы получил бан на два года вместо четырех («Р-Спорт»)

Теги Сборная России по хоккею Колорадо НХЛ Сочи-2014 допинг WADA олимпийский хоккейный турнир Валерий Ничушкин Григорий Родченков Р-Спорт Хоккей

Появились подробности ситуации с положительной допинг-пробой нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, которая была взята перед Олимпиадой-2014.

Сообщается, что хоккеист может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA.

Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную.

Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех», – сообщил источник «Р-Спорт».

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