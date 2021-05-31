Овечкин забил 740-й гол в НХЛ. До Халла – 1 шайба

Капитан набрал 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой» (4:5 ОТ) и был признан второй звездой.

Россиянин забросил 740-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги.

4-ю позицию в списке занимает (741 гол).

Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894). В топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Всего в 1207 играх в НХЛ за карьеру на счету Овечкина 1338 (740+598) баллов за результативность.

В 10 матчах текущего сезона форвард набрал 18 (10+8) очков.

Сегодня за 22:10 (3:53 – в большинстве) Овечкин нанес 6 бросков в створ ворот, сделал 1 блок-шот, завершив игру с полезностью «+2».

Овечкин раскрыл секрет невероятной формы: даже во время сезона с ним работает личный тренер – бывший чемпион по прыжкам с шестом