Бывший тренер «Локомотива» высоко отозвался о , возглавляющем .

– Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.

– Семак – это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ – немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший – Семак. И он ничем не разочаровал.

– Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее – в частности, с тактической точки зрения?

– Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса», – сказал Семин.