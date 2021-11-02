Юрий Семин: «Семак – лучший тренер РПЛ. У нас много иностранцев, но сильнейший – он»

Теги Зенит Сергей Семак Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о Сергее Семаке, возглавляющем «Зенит».

– Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.

– Семак – это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ – немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший – Семак. И он ничем не разочаровал.

– Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее – в частности, с тактической точки зрения?

– Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса», – сказал Семин.

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