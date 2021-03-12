Евролига. ЦСКА – «Фенербахче», УНИКС в гостях сыграет с «Виллербаном» и другие матчи

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В четверг, 4 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча, включая два с участием российских команд. 

Московский ЦСКА попытается прервать неудачную серию в домашней встрече с турецким «Фенербахче».

Казанский УНИКС на выезде сыграет с французским «Виллербаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
4 ноября, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

ЦСКА Россия  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
4 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Барселона Испания
Дата проведения
4 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  УНИКС Россия
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Милан Италия – 6-1, Барселона Испания – 6-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Реал Испания – 5-2, Виллербан Франция – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Монако Монако – 4-3, Зенит Россия – 4-3, ЦСКА Россия – 4-3, Бавария Германия – 3-4, УНИКС Россия – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Фенербахче Турция – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Альба Германия – 2-5, Жальгирис Литва – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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УНИКС удивляет в Евролиге (даже задушил «Реал»). Но у него нет ничего, кроме защиты

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