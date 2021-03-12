Евролига. ЦСКА – «Фенербахче», УНИКС в гостях сыграет с «Виллербаном» и другие матчи

В четверг, 4 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча, включая два с участием российских команд.

Московский ЦСКА попытается прервать неудачную серию в домашней встрече с турецким «Фенербахче».

Казанский УНИКС на выезде сыграет с французским «Виллербаном».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан Италия – 6-1, Барселона Испания – 6-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Реал Испания – 5-2, Виллербан Франция – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Монако Монако – 4-3, Зенит Россия – 4-3, ЦСКА Россия – 4-3, Бавария Германия – 3-4, УНИКС Россия – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Фенербахче Турция – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Альба Германия – 2-5, Жальгирис Литва – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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УНИКС удивляет в Евролиге (даже задушил «Реал»). Но у него нет ничего, кроме защиты