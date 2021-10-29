Окончательный состав сборной России, «Спартак» купил Хлусевича, «Тоттенхэм» уволил Нуну и назначает Конте, проблемы Месси и другие новости утра

1. Валерий Карпин выбрал состав сборной России на решающие матчи с Хорватией и Кипром – Смолов, Захарян, Заболотный и другие в списке. Для Сергеева, Хайкина и Лантратова этот вызов в национальную команду стал первым. А вот Агаларов, Глушаков, Кузяев и еще 9 игроков в окончательный список не вошли.

Карпин описал список так: «В бой идут одни старики». Также тренер объяснил причину невызова Дзюбы и заявил, что не рассматривает Соболева как игрока сборной.

2. «Тоттенхэм» уволил тренера Нуну Эшпириту Санту после разгрома от «Манчестер Юнайтед». На смену ему берут Антонио Конте: экс-тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» подпишет контракт до 2023 года. С итальянским специалистом договорились быстро, и неудивительно – пишут, что он будет получать 18,3 млн евро в год.

3. «Спартак» подписал полузащитника Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала». Сообщалось, что за 21-летнего игрока заплатят 3 млн евро. Руководитель туляков Аджоев сказал, что клуб не имел права не отпустить футболиста в «Спартак», а отец Хлусевича рассказал об интересе к сыну со стороны «Зенита» и середняков топовых лиг.

4. В КХЛ «Авангард» уступил «Ак Барсу» в гостях, «Нефтехимик» пропустил 5 шайб от «Куньлуня», «Трактор» проиграл «Витязю», а «Сибирь» – «Йокериту».

5. НХЛ. «Тампа» была сильнее «Вашингтона» (3:2), Василевский отразил 31 бросок из 33, а Овечкин впервые в сезоне остался без очков, прервав 8-матчевую результативную серию. Все результаты дня – здесь.

6. Месси в «ПСЖ» преследуют трудности со здоровьем: в понедельник он тренировался индивидуально, его участие в матче с «Лейпцигом» под вопросом. Все из-за проблем с коленом.

Но травмы – не помеха для интервью. Лео рассказал об уходе из «Барселоны» (в которую он хочет вернуться спортивным директором), а также заверил, что не планирует завершать карьеру после ЧМ-2022.

7. «Барса» рассказала о состоянии Агуэро, у которого возникли проблемы с сердцем во время матча. Похоже, у Серхио все серьезно: он пропустит как минимум три месяца. Здоровья!

8. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, если команда не выйдет на ЧМ-2022. Левандовски наверняка будет счастлив.

9. Bloomberg оценил рост состояния российских миллиардеров, многие из которых связаны со спортом. Состояние главы «Лукойла» Алекперова выросло на 7,25 млрд долларов с начала года, Тимченко – на 6,67 млрд, Абрамовича – на 440 млн.

10. Оздоев хочет уйти из «Зенита» бесплатно. Пишут, что «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» интересуются хавбеком (хотя красно-белые уже опровергли).

В европейских топ-командах тоже возможны изменения: «ПСЖ» может расторгнуть контракт с Рамосом из-за проблем испанца со здоровьем, а «Реал» может продать Азара летом (хотя сам Эден никуда уходить не планирует).

11. НБА. 37 очков Дерозана помогли «Чикаго» победить «Бостон», 24+13 Сабониса помогли «Индиане» взять верх над «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. Женщинам разрешили играть в пляжный гандбол в шортах. Раньше спортсменки должны были выступать в бикини.

13. Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае. Методика сочетает футбол и смешанные боевые искусства.

14. В Единой лиге ВТБ ЦСКА проиграл «Калеву», набрав 56 очков – это антирекорд армейцев. Другие результаты дня – здесь.

15. В первом круге «Мастерса» в Париже Карацев уступил Корде, Маррей упустил семь матчболов против Кепфера, Норри и Бублик вышли в следующий раунд.

16. «Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с защитником Адамом Фоксом. Зарплата 23-летнего хоккеиста – 9,5 млн долларов в год.

Цитаты дня.

Карпин о Дзюбе: «Мы его не рассматривали. Он в прошлый раз сказал, что не готов, когда мы надеялись, что поможет»

Канделаки о «Матч ТВ»: «Все 6 лет мы удивляли вас технологическими решениями, которых не было ни на одном другом телеканале страны»

Месси не думает, что получит 7-й «Золотой мяч»: «Это было бы безумие. Но мой самый большой приз – победа с Аргентиной на Кубке Америки»

Геннадий Орлов: «Болельщики «Спартака» говорят: «Да «Зенит» бразильцы тянут». А что вы их не взяли?»

Давид Алаба: «Бавария» – один из самых крупных клубов мира. Но в «Реале» все чуть значительнее, при всем уважении»

Владимир Драчев: «Мне смешно смотреть на то, что на Кубок мира и IBU ездят одни и те же лица. Зачем мы таскаем Гараничева? Чтобы занимать 60-е места?»

Генич о капитанах сборной при Карпине: «Условного Черчесова за это предали бы анафеме. Называть повязку тряпочкой непозволительно»

Михаил Сергачев: «Овечкин дружит с Путиным. Образец для подражания для спортсменов в России»