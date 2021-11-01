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    НБА. «Майами» примет «Бостон, «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Детройт Хьюстон Лейкерс Майами Филадельфия Финикс НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В четверг, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

    Лидер Восточной конференции «Майами» примет на своей арене «Бостон». «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Филадельфия
    Дата проведения
    5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Юта
    Дата проведения
    5 ноября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Бостон
    Дата проведения
    5 ноября, 02.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Хьюстон
    Дата проведения
    5 ноября, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    5 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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