НБА. «Майами» примет «Бостон, «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» и другие матчи

В четверг, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.

Лидер Восточной конференции примет на своей арене . встретятся с «Оклахомой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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