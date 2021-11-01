НБА. «Майами» примет «Бостон, «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой» и другие матчи

В четверг, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся пять матчей.
Лидер Восточной конференции «Майами» примет на своей арене «Бостон». «Лейкерс» встретятся с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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