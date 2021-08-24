Роналду в «МЮ», «Спартак» в группе смерти в ЛЕ, ничья «Локо» и «Динамо», «ПСЖ» пока не отпускает Мбаппе, Жиркова попросили не появляться на базе сборной и другие новости

1.«Football, bloody hell!» В пятницу утром переход Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» казался неизбежным. Об уходе португальца объявил тренер «Юве» Макс Аллегри, форвард попрощался с бывшими одноклубниками на базе туринцев и покинул Италию. Но тут в гонку ворвался «Манчестер Юнайтед», а «Сити» в итоге свернул все переговоры. Со своим бывшим клубом Криштиану договорился быстро – ему дали зарплату 25 млн фунтов в год, а «Ювентус» согласился отпустить его за 15+8 млн евро. Официального подтверждения ждать долго не пришлось, а пост «Юнайтед» о возвращении Рона в твиттере всего за час собрал миллион лайков. Важную роль в сделке сыграли сэр Алекс Фергюсон, а также Оле-Гуннар Сульшер, забивший тревогу после появления слухов о перехода Криштиану в «Сити». Жутко интересно, как норвежец будет использовать звездного нападающего в своих схемах.

2. «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы. Красно-белые попали в группу смерти с «Наполи» и «Лестером» (пора возвращать Тедеско?), у железнодорожников тоже очень сильные оппоненты из Италии, Франции и Турции. Составы всех групп вы можете изучить здесь.

3. Шестой тур РПЛ завершился четырьмя матчами. В главной игре дня «Локо» и «Динамо» победителя не выявили. Очередной свой гол забил Федор Смолов, возглавивший список бомбардиров, Бека-Бека дебютировал в российском футболе, свою уже вторую красную карточку в сезоне получил Баринов. Николич назвал прошедший матч лучшим в сезоне, Шварц расстроился, что «Динамо» не смогло выиграть, имея преимущество. Потеряв очки, бело-голубые упустили лидерство в таблице, на первом месте теперь «Зенит».

В спину Смолову дышит бомбардир «Краснодара» Кордоба, гол которого помог «быкам» обыграть «Рубин». Казанцы совсем поплыли после вылета из еврокубков, хотя Слуцкий не видит спада у команды. Остальные результаты дня – здесь.

4. Самое безумное трансферное окно не может закрыться, не подарив нам еще парочку топ-сделок. «Реал» уже подбирал для Мбаппе номер, однако «ПСЖ» 180-миллионное предложение «Мадрида» в итоге не устроило – ждут еще одно. При этом парижане присматриваются к Холанду на случай, если удержать Килиана все же не удастся. Ну а «Ювентус», потерявший Роналду, попробует переманить из «Реала» Эдена Азара.

5. Сборную России обвинили в неуважении к ветеранам из-за новости про требование к Жиркову не появляться на базе команды, однако РФС пояснил, что заслуженного футболиста просто попросили не пересекаться со сборной из-за ковидного протокола.

6. Во 2-м туре Серии А «Интер» дожал в концовке «Верону» благодаря дублю дебютанта Хоакина Корреа.

7. Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги конференций. «Рома» сыграет с «Зарей», «Тоттенхэм» – с «Ренном», «Карабах» – с «Кайратом».

8. Россиянка Ирина Казакевич заняла третье место на ЧМ по летнему биатлону в женском суперспринте, победу одержала чешка Маркета Давидова. У мужчин Ярослав Костюков занял второе место, уступив Георге Буте из Румынии.

9. Перенесенный из Китая этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Турине.

10. Сборная России завоевала уже 9 золотых наград на Паралимпиаде и идет третьей в медальном зачете.

11. Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России.

12. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат на второй практике перед Гран-при Бельгии. При этом в самом конце сессии нидерландец попал в аварию. Тем временем Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» до конца сезона-2022.

13. «Зенит» начнет в Лиге чемпионов на выезде с «Челси», первая домашняя игра – с «Мальме» 29 сентября

Цитаты дня

Криштиану Роналду: «Я отдавал сердце и душу за «Юве». Мы достигли не всего, чего хотели, но все же написали красивую историю»

Александр Лукашенко: «Жены футболистов и хоккеистов в айфонах сидят и против государства воюют. Метлу им, и на «Белкалий»

Себастьян Самуэльссон: «Не хотел бы быть тренером для Китая, России или другой страны, которые не делают лучшего ни для спорта, ни для людей»

Зарема Салихова: «Не я назначала Виторию – не мне его увольнять. Все вопросы по игре «Спартака» к Попову»

Ракицкий про ЛЧ: «Думаю, подушим «Челси» и «Юве» нашими болельщиками на «Газпром Арене»